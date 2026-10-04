எந்த துண்டு சீட்டுக்கும் அடிபணிபவன் நான் அல்ல - ஜே.சி.டி.பிரபாகர்
விதிக்கு மட்டும்தான் நான் அடிபணிவேன், உறுப்பினர்களுடைய குரலுக்கு மட்டும்தான் செவிமடுப்பேன் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 4, 2026 at 4:13 PM IST
திண்டுக்கல்: இடதுசாரிகள் தவெக அரசை விமர்சனம் செய்து வருவது தொடர்பான கேள்விக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் பதிலளித்துள்ளார்.
பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளும் பொருட்டு தமிழக சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் இன்று திண்டுக்கல் வருகை தந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்தார். செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு ஜே.சி.டி.பிரபாகரின் பதில் வருமாறு,
இடதுசாரிகள் தவெக-வை தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே?
நான் பேரவையின் தலைவர் என்கிற முறையில் அரசியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பது சரியானது அல்ல என்று கருதுகிறேன். இந்தக் கேள்வியை தவிர்க்கலாம்.
இடைத்தேர்தலில் அதிகாரிகள் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக செயல்படுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகிறார்களே?
இரண்டு தனியார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன். எந்த கோணத்தில் நீங்கள் கேள்வி கேட்டாலும், பேரவைத் தலைவர் என்ற முறையில் அரசியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு நான் பதில் அளிக்க விரும்புவதில்லை.
சட்டமன்றத்தில் 15% கேள்விகளுக்குத்தான் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறதே?
இது சரியான கேள்விதான். இதற்கு விடை அளிக்க நான் கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். பேரவைத் தலைவர் என்கின்ற முறையில் வினாக்கள், விடைகள் நேரம் என்பதற்கு ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பதற்காக அந்தந்த துறைகளுக்கு அந்த கேள்விகளை அனுப்பி வைத்து பதில் பெறுவது வழக்கம்.
நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பளிக்கிற போது, புதிதாக பேச விரும்புகின்றவர்கள் தங்கள் தொகுதிகளைப் பற்றிய கேள்விகளை யாரும் எதிர்பார்க்காத நிலையில் திடீரென்று எழுப்புகிறார்கள். அப்படி கேள்வி எழுப்புகிற போது அமைச்சர் பெருமக்களுக்கு உடனடியாக அந்த துறையை சார்ந்த அதிகாரிகளை அவையிலிருந்தே தொடர்பு கொண்டு, உடனடியாக பதில் பெறுவதிலே சில சிரமங்கள் இருந்தது.
ஆனாலும் பல அமைச்சர்கள் அந்தந்த கேள்விகளுக்கு உடனடியாக அவை முடிவதற்கு முன்பாகவே பதிலை பெற்று, அவையிலேயே சொன்னதையெல்லாம் நீங்கள் விரிவான அறிக்கையின் மூலமாகவும், கேள்விக்கு பதிலளிப்பதன் மூலமும் பல அமைச்சர்கள் பதில் சொன்னதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள்.
எனவே இந்த 15% - 20% என்பது அல்ல. அனைத்து உறுப்பினர்களுடைய கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கின்ற நிலையில் தான் அரசு இருக்கிறது.
சபாநாயகர் ஒரு சார்பாக செயல்படுகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதே?
எந்த கட்சியும் அப்படி குற்றச்சாட்டு வைத்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை. அப்படி செய்கிற நிலைமை சட்டமன்றத்தில் இல்லை என்பதை நான் தெரிவிக்கிறேன். மிகச் சிறந்த ஜனநாயக முறையில் தான் இந்த முதல் கூட்டத்தொடர் சிறப்பாக நடந்து முடிந்திருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட குறைகள் அவையிலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை, வெளியிலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
முதலமைச்சர் கடைசி நாள் பேசும்போது சபாநாயகர் ஒரு சார்பாக செயல்பட்டார் என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளாரே?
அப்படியெல்லாம் யாரும் பதிவு செய்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை. என்னை பாராட்டியதாகத்தான் செய்திகள் வந்திருக்கிறது. அதுதான் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி எதுவும் குறை இருந்து அதை குறிப்பிட்டு சொன்னால் அதை திருத்திக் கொள்வதற்கும், வாய்ப்பளிப்பதற்கும் வசதியாக இருக்கும்.
சபாநாயகரிடம் துண்டு சீட்டு வந்தவுடன் சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதே?
நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அதுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டேன். எந்த துண்டும் வரவில்லை, எந்த சீட்டும் வரவில்லை. எந்த துண்டுக்கும் சீட்டுக்கும் அடிபணிபவன் நான் அல்ல. விதிக்கு மட்டும்தான் நான் அடிபணிவேன்.
உறுப்பினர்களுடைய குரலுக்கு மட்டும்தான் நான் செவிமடுப்பேன்" எனத் தெரிவித்தார்.