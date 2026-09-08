28 நாட்களில் 32,055 பேர்; சட்டப்பேரவை பார்வையாளர்கள் குறித்து சபாநாயகர் மகிழ்ச்சி
தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டியாக சபாநாயகர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என ஜேசிடி பிரபாகர் உதாரணமாக செயல்படுவதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
Published : September 8, 2026 at 9:25 PM IST
சென்னை: சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை பார்க்க கடந்த 28 நாட்களில் 32,055 பேர் வருகை தந்துள்ளதாக சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவை இறுதி நாளான இன்று, மானிய கோரிக்கை விவாதத்தின் இடையே பேசிய சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "இளைஞர்கள் அரசியலை ஆர்வத்துடன் அறிந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் அதிக அளவில் கல்லூரி மாணவர்கள், பள்ளி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் நேரடியாக சட்டப்பேரவைக்கு வந்துள்ளனர்.
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு 22,651 பேரும், 2023-ஆம் ஆண்டு 20,137 பேரும், 2024-ஆம் ஆண்டு 10,754 பேர், 2025-ஆம் ஆண்டு 20,123 சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தந்துள்ளனர். தற்போதைய கூட்டத்தொடரில் கடந்த 28 நாட்களில் மட்டும் 32 ஆயிரத்து 55 பேர் இளைஞர்கள், மாணவர்கள் என இளைய தலைமுறை நேரடியாக சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளை பார்த்து சென்றுள்ளனர். இதற்கு முன்பு சராசரியாக 20 பள்ளி, கல்லூரிகள் மாணவர்கள் தான் சட்டப்பேரவைக்கு வருவார்கள். இந்த முறை 76 பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் வந்துள்ளனர்" என்றார்.
முன்னதாக, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகரின் செயல்பாடுகளைப் பாராட்டி ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
அமைச்சர் ஆனந்த் பேசுகையில், "நாங்கள் சபாநாயகரைப் புகழ்ந்து பேசுவதைவிட, எதிர்க்கட்சியினர்தான் வாழ்த்த வேண்டும். நல்ல சபாநாயகர் கிடைத்ததற்கு நன்றி, வாழ்த்துகள். சட்டப்பேரவையில் அனைவரும் மக்களுக்காகத்தான் போராடுகின்றனர். தனிப்பட்ட முறையில் யாரும் கோரிக்கை வைக்கவில்லை. தவறு இருந்தால் அதைத் திருத்திக் கொள்வோம். சபாநாயகருக்கு நன்றி" என்றார்.
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளவாய் சுந்தரம் பேசுகையில், "வரலாற்றில் சபாநாயகர் மக்கள் மத்தியில் கதாநாயகனாக இருப்பது அரிது. நீங்கள் நியாயமாகவும் நேர்மையாகவும் செயல்படுகிறீர்கள். அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பு வழங்குகிறீர்கள். உங்களுக்கு வாழ்த்துகள்" என்றார்.
பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி பேசுகையில், "சபாநாயகருக்கு வெளியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு உள்ளது. நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்ற நிலைப்பாட்டில் இருப்பவர் நீங்கள். சபாநாயகர் பெல் அடிக்க வேண்டியதில்லை; அவர் கண் காண்பித்தாலே நான் பேச்சை முடித்துக் கொள்வேன். உங்களுக்கு கோபம் வந்தால் ஆங்கிலத்தில் திட்டிவிடுவீர்கள். உங்களுடைய தலைமையின் கீழ் பணியாற்றுவதில் மகிழ்ச்சி"என்றார்.
இதையும் படிங்க: எனது உடல்மொழி எதேச்சையானது; யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் அல்ல: முதலமைச்சர் விஜய் விளக்கம்
சி.வி.சண்முகம் பேசுகையில், "நான் ஐந்தாவது முறையாக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறேன். இந்த 20 நாட்களில் எத்தனை முறை பேசினேன் என்றே தெரியவில்லை. இனிமேல் புதிதாக ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால்தான் பேச வேண்டும். அனைத்து பிரச்சனைகளையும் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன். 20 ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவத்தில் இதுபோன்ற சபாநாயகரை நான் பார்த்ததில்லை" என்றார்.
ஓ.எஸ்.மணியன் பேசுகையில், "சபாநாயகருடன் எனக்கு 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பழக்கம் உள்ளது. நான் அமைச்சராக இருந்தபோது, எங்கள் சபாநாயகர் எனக்கு வாய்ப்பு வழங்க மாட்டார். நான் பேசினால் சண்டை வந்துவிடும் என்பதால் வாய்ப்பு தரமாட்டார். ஆனால் தற்போதைய சபாநாயகர் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்குகிறார். நடுநிலையோடு செயல்படுகிறார். அமைச்சர் பேசியதில்கூட தவறு இருந்தால் அதை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்குகிறார்" என்றார்.
அவை முன்னவர் பேசுகையில், "உங்களைப் போன்ற சபாநாயகரைக் காண்பது அரிது. அனைவருமே இதைத்தான் கூறினார்கள். எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சபாநாயகர் இருப்பாரா? என்ற அளவுக்கு உங்கள் செயல்பாடு உள்ளது. சட்டப்பேரவைத் தலைவர் குறித்து இந்தியா முழுவதும் பேசப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டியாக சபாநாயகர் இருந்தார் என்ற வரலாறு உருவாகும். முதல்வர் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டியாக சபாநாயகர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என காண்பித்து இருக்கிறார்" என்றார்
இதனைத் தொடர்ந்து சபாநாயகர் பேசுகையில், "புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். என்னை அமைச்சராக வேண்டும் என நினைத்தபோதும் நடக்கவில்லை, அம்மா அமைச்சராக்கப்படுவீர்கள் என சொன்ன பிறகும் என்னுடைய பெயர் வரவில்லை. விஜய் வந்த பிறகு இந்த ஆசனத்தில் அமர வேண்டும் என்று இருக்கிறது. இந்தப் பெருமைகள் அனைத்தும் முதல்வருக்குத்தான் சேர வேண்டும்" என்றார்.