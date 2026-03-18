நடிகை குறித்து சி.வி.சண்முகம் சர்ச்சை பேச்சு அவர்களின் தராதரத்தை காட்டுகிறது - அப்பாவு
சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுடன் இன்று 2வது நாளாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேர்காணல் நடத்தினார்.
Published : March 18, 2026 at 2:30 PM IST
சென்னை: நடிகை குறித்து சி.வி.சண்முகம் பேசியது அவர்களது தராதரத்தை காட்டுவதாக அப்பாவு தெரிவித்தார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல், அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 17) முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. முதல் நாளான நேற்று புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேர்காணல் நடத்தினார். அதன்படி, 116 நபர்களிடம் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று (மார்ச் 18) காலையில், தூத்துக்குடி தெற்கு, தூத்துக்குடி கிழக்கு, தூத்துக்குடி வடக்கு, திருநெல்வேலி மத்திய, திருநெல்வேலி மேற்கு, தென்காசி வடக்கு, தென்காசி தெற்கு, கன்னியாகுமரி கிழக்கு கன்னியாகுமரி மேற்கு ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்த சட்டமன்ற தொகுதிக்குப்பட்டவர்களுக்கான நேர்காணல் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது.
இதில், திமுக அமைப்பின் 9 மாவட்டங்களை சேர்ந்த 22 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்த 750 நபர்களிடம் மு.க.ஸ்டாலின் நேர்காணல் நடத்தினார். அதில், அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், கீதா ஜீவன், மனோ தங்கராஜ், சபாநாயகர் அப்பாவு, சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நேர்காணலுக்கு வந்த நபர்களிடம் உங்கள் தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு எவ்வாறு உள்ளது? யாரை வேட்பாளராக தலைமை நியமித்தாலும், அவரது வெற்றிக்கு பாடுபட வேண்டும், அரசின் சாதனை திட்டங்களை பிரச்சாரத்தின் மூலம் பொதுமக்களிடம் சேர்த்தீர்களாவ் தொகுதிகள் கூட்டணிக்கு ஒதுக்கப்பட்டால், அவருடைய வெற்றிக்கு உழையுங்கள். இடம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், உள்ளாட்சி தேர்தலில் அனைவருக்குமான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும். எனவே அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் வேலை பாருங்கள் என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
நேர்காணலுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அப்பாவு, “திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரத்தில் போட்டியிடுவதற்காக நேர்காணலில் கலந்து கொண்டுள்ளேன். சட்ட ஒழுங்கு தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாக இருக்கிறது. பாதுகாப்பான மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் என்று ஆளுநரே சொல்லக் கூடிய அளவில் இருக்கிறது. மக்கள் அனைவரும் தேர்தல் எப்போது வரும் எனக் காத்திருக்கிறார்கள்” என்றார். பின்னர், நடிகை குறித்த சி.வி.சண்முகத்தின் சர்ச்சை பேச்சு குறித்த கேள்விக்கு, “அது அவர்களது தராதரத்தை காட்டுகிறது” என பதிலளித்தார்.
காலை 9 மணிக்கு தொடங்கிய நேர்காணல் பிற்பகல் 1 மணி வரை நடைபெற்றது. மாலை 4 மணிக்கு மீண்டும் தொடங்கும் நேர்காணலில் மதுரை வடக்கு, மதுரை தெற்கு, மதுரை மாநகரம், தேனி வடக்கு, தேனி தெற்கு, விருதுநகர் வடக்கு, விருதுநகர் தெற்கு, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை ஆகிய தொகுதிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது.