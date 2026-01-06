தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி என்ற அமித் ஷாவின் விருப்பம் நிறைவேறாது - அப்பாவு உறுதி
நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வரியையும் வசூல் செய்து கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கும் பாஜகவுக்கு ஊழல் குறித்து பேசுவதற்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது என்று தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி: தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என்பது அமித் ஷாவின் விருப்பமாக இருக்கலாம். ஆனால் அது ஒருபோதும் நடக்காது என சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.
கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்கும் ‘உலகம் உங்கள் கையில்’ என்ற திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள 1,873 மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் நிகழ்வு மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு கலந்துகொண்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினிகளை வழங்கினார்.
அமித் ஷா விருப்பம் தமிழகத்தில் நடக்காது
பின்னர் செய்தியாளரக்ளைச் சந்தித்து பேசிய அப்பாவு, “தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என்று சொல்வது அமித்ஷாவின் விருப்பமாக இருக்கலாம். அது தமிழகத்தில் நடக்காது. இந்தியாவில் தமிழகம்தான் அதிகமான ஜிஎஸ்டியை மத்திய அரசிற்கு செலுத்துகிறது. ஆனால், மத்திய அரசின் தனிப்பட்ட வருமானத்தை தமிழகத்திற்கு பகிர்ந்து அளிப்பது கிடையாது. தமிழகத்திற்கு வழங்கும் நிதியை மத்திய அரசு பாரபட்சமாக பங்கு வைத்து கொடுப்பது வேதனையாக உள்ளது.
தமிழகத்தை மத்திய அரசு ஏமாற்றுகிறது
தமிழகத்திற்கு 10 ஆண்டுகளில் ரூ.11 லட்சம் கோடி நிதி கொடுத்திருப்பதாக உள்துறை அமைச்சர் கூறுகிறார். ஆனால், தமிழகத்திற்கு கொடுத்த நிதியை விட கூடுதலாக இரண்டு, மூன்று மடங்கை மத்திய அரசு வசூல் செய்துள்ளது. பல்வேறு திட்டங்களில் தமிழகத்தை மத்திய அரசு ஏமாற்றுகிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் நான்கு ஆண்டுகளாகத் தூங்கிவிட்டு இப்போது திட்டங்களை அறிவிப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமரிசித்தது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “இந்த அரசு விழிப்புடன் செயல்படுகிறது. கேள்வி கேட்டவர்கள்தான் தூங்கி விழித்திருப்பார்கள்” என பதில் அளித்தார். மேலும் பேசிய அவர், “ஆட்சியில் பங்கு என்பதை காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய தலைமையும், தமிழகத்தின் திமுக தலைமையும் பேசி நல்ல முடிவெடுப்பார்கள். ஆட்சியில் பங்கு கேட்டு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து பேசுபவர்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை” என்றார்.
திருடன் திருடிவிட்டு கூட்டத்தில் இருப்பவர்களை கைகாட்டி அதோ திருடன் செல்கிறான் என சொல்வதை போல் தமிழகத்தில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக சொல்கிறார்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன், சுய உதவி குழு கடன் ரத்து செய்யப்படவில்லை. ஒட்டுமொத்தமாக 50 கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு, நாட்டின் ஒட்டு மொத்த வரியையும் வசூல் செய்த கொடுக்கும் பாஜக அரசு ஊழல் குறித்து பேசுவதற்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. தமிழகத்தில் ஊழல் எதுவும் நடக்கவில்லை.
சாதி, மத கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே பாஜக எண்ணமாக கொண்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் வாக்கு கிடைக்கும் என நம்புகிறார்கள். அது தமிழகத்தில் நடக்காது. மீண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரண்டாவது முறையாக முதலமைசராக உள்ளார்.