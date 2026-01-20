“முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து; இறுதியில்தான் தேசிய கீதம்” - சபாநாயகர் அப்பாவு திட்டவட்டம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் மரபு யாருக்காவும், ஒருபோதும் மாற்றப்படாது என சபாநாயகர் அப்பாவு கூறினார்.
Published : January 20, 2026 at 2:44 PM IST
சென்னை: "தமிழக சட்டப்பேரவையின் தொடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், நிறைவுறும் போது தேசிய கீதமும் பாடப்படுவது தான் மரபு, அதுதான் எப்போதும் தொடரும்" என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது? என்பது குறித்து முடிவு செய்வதற்காக இன்று (ஜன.20) சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அலுவல் ஆய்வுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அப்பாவு, “ஜனவரி 24 ஆம் தேதி வரை சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நாளை (ஜன.21) மறைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு, அவை ஒத்திவைக்கப்படும். நாளை மறுநாள் (ஜன.22) தொடங்கி ஜன.22, 23ஆம் தேதி வரை கேள்வி நேரம் முடிந்தவுடன், ஆளுநர் உரை மீதான விவாதம் நடைபெறும். ஜன.24 ஆம் தேதி கேள்வி நேரம் முடிந்த பிறகு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலுரை வழங்குவார்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “2026 சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொள்ள ஆளுநருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு, சிகப்பு கம்பள வரவேற்பும் அளிக்கப்பட்டது. அரசின் நிறைக்குறை குறித்து பேச ஆளுநர் ஒன்றும் அரசியல்வாதி அல்ல. அப்படியே விமர்சிக்க வேண்டும் என்றால், ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து வெளியே வந்து, பல இயக்கங்கள் உள்ளது. அதில் ஏதாவது ஒன்றில் சேர்ந்து கொண்டு கருத்துக்களை சொல்லலாம்.
அதேபோல, சபாநாயகராகிய நான் பேசும்போது, மற்றவர்கள் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக, அவையில் உள்ள உறுப்பினர்களின் மைக்குகள் ஆஃப் செய்யப்படும். அப்படித்தான் ஆளுநரின் மைக் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். அவ்வளவு ஏன்.. அவர் பேசும்போது, எனது மைக் கூட தான் நிறுத்தப்பட்டது. அதெல்லாம், சட்டப்பேரவையின் மரபு. அப்போதும் கூட, ஆளுநர் உரையில் உள்ளதை மட்டும் வாசியுங்கள் என்று பணிவுடன் கோரிக்கை வைத்தேன்.
சபையில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 234 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்தான் பேச அனுமதி உள்ளது. ஆளுநருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்திருக்கின்ற அதிகாரமும், கடமையும் என்னவென்றால், முதல்நாள் அழைத்தால் சட்டமன்றத்திற்கு வந்து நம்முடைய மாநில அரசு தயாரித்து கொடுத்த அந்த உரையை வாசிப்பதுதான்.
மேலும், ஆளுநர் உரையை ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடரில் புறக்கணிப்பது குறித்த தீர்மானம் கொண்டு வருவது தொடர்பாக தமிழக அரசு முடிவெடுக்கும். மத்திய அரசு பல்வேறு நிதியை வழங்காமல் உள்ளது. இருந்தாலும், ஆளுநருக்கு ஏதாவது குறை வைத்தோமா? இதன்மூலம் பேரவையின் மரபு மட்டும் அல்ல, தமிழ்நாட்டின் மரபும் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், நிறைவுறும் போது தேசிய கீதமும்தான் பாடப்படும். அதுதான் மரபு, அதுதான் தொடரும். சட்டப்பேரவையின் மரபு ஒருபோதும் மாற்றப்படாது. அரசு யாருக்கும் பயந்து நடக்காது” என அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.