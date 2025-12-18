ETV Bharat / state

இரவில் ஊருக்குள் வர மறுக்கும் அரசு பேருந்து - சபாநாயகரிடம் முறையிட்ட பெண்; அடுத்து நடந்த சம்பவம்

இனி இது போன்று நடந்தால், உடனடியாக அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநரை சஸ்பெண்ட் செய்யுமாறும், அவரிடம் பேருந்தை கொடுக்க வேண்டாம் எனவும் சபாநாயகர் அப்பாவு கோபமாக கூறினார்.

சபாநாயகர் அப்பாவு
சபாநாயகர் அப்பாவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 3:11 PM IST

திருநெல்வேலி: இரவு நேரத்தில் மலை கிராமத்திற்குள் வர அரசுப் பேருந்து வர மறுப்பதாக பெண் ஒருவர் குற்றச்சாட்டு வைத்த நிலையில், சம்பந்தப்பட்டவர்களை சஸ்பெண்ட் செய்யுமாறு சபாநாயகர் அப்பாவு கேட்டுக் கொண்டார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நலத்திட்டப் பணிகளை சபாநாயகர் அப்பாவு நேற்று (டிச.17) தொடங்கி வைத்தார். குறிப்பாக, சித்தூர் முதல் சீயோன்மலை கிராமம் வரை ரூ.1 கோடி செலவில் புதிய தார் சாலை பணியையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்வில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றிருந்தனர். அப்போது, அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் சட்டென எழுந்து நின்று அப்பாவுவிடம், "எங்கள் ஊருக்குள் இரவு நேரத்தில் பேருந்தே வருவதில்லை" என முறையிட்டார்.

அவர் கூறுகையில், “எங்கள் ஊருக்குள் இரவு நேரத்தில் பேருந்து வருவதில்லை. நான் நேற்று முன்தினம் பேருந்தில் ஏறிய போது எங்கள் ஊருக்கு பேருந்து வராது எனக் கூறி ஓட்டுநரும், நடத்துநரும் வேண்டுமென்றே ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக பேருந்தை இயக்கினார்கள்.

நான் பேருந்தில் அமர்ந்து கொண்டு கீழே இறங்கவில்லை. அதே பேருந்தில் தான் என்னுடைய ஊருக்குள் பயணம் செய்ய வேண்டும் என விடாப்பிடியாக பஸ்ஸில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டேன். இனிமேல் இதுபோன்று நடக்காமல், இரவு நேரத்திலும் எங்கள் ஊருக்குள் பேருந்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை வைத்தார்.

பேருந்து வருவதில்லை என சபாநாயகரிடம் முறையிட்ட பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
உடனடியாக, வள்ளியூர் போக்குவரத்து பணிமனை கிளை மேலாளரை செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட சபாநாயகர் அப்பாவு, “18H தடம் எண் கொண்ட பேருந்து, இரவு நேரம் சீயோன்மலை ஊருக்குள் ஏன் செல்வதில்லை?" என கேள்வியெழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இனி இதுபோல பேருந்து அந்த ஊருக்குள் செல்லவில்லை என்றால் ஓட்டுநர், நடத்துநர் இருவரையும் உடனே சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும் என்றும், அவர்களிடம் பேருந்தை கொடுக்க வேண்டாம் எனவும் கூறினார். மேலும், இரவு ஏழரை மணிக்கு ஒரு பெண்ணை ஊருக்குள் வந்து இறக்கி விட மாட்டேன் என்று சொன்னால், அந்த பெண் எப்படி வீட்டிற்கு செல்வார்?” எனவும் சபாநாயகர் அப்பாவு கடிந்து கொண்டார்.

சபாநாயகரிடம் இருந்து அழைப்பு வரும் என சற்றும் எதிர்பாராத வள்ளியூர் பணிமனை கிளை மேலாளர், உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார். பணிமனை கிளை மேலாளரிடம் சபாநாயகர் அப்பாவு பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

