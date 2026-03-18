தமிழ்நாட்டு பெண்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள் - எல்.முருகனின் குற்றச்சாட்டுக்கு சபாநாயகர் அப்பாவு ரியாக்ஷன்
தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறும் மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகன் முதலில் மணிப்பூர் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று அப்பாவு பதிலளித்துள்ளார்.
Published : March 18, 2026 at 7:45 AM IST
சென்னை: பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை பிரச்சினைகளால், பெண்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள். இது நடைபெறும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் பேட்டியளித்த நிலையில், அதற்கு சபாநாயகர் அப்பாவு எதிர்வினையாற்றியுள்ளார்.
மத்திய இணைமைச்சர் எல்.முருகன் சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று (மார்ச் 17) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, “நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்றவர்களில் 7 பேர் விபத்தில் மரணம் அடைந்தனர். மேலும் 4 பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில், 3 பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. இறந்த 7 பேரில் 3 பேர் பொள்ளாச்சியை சேர்ந்தவர்கள். 4 பேர் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள். அவர்களின் உடல் இன்று இரவு டெல்லிக்கு வந்துவிடும். அதன் பின்னர் அவர்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டுவரப்படும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளை கண்டித்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் இன்று தமிழகம் முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. பாலியல் வன்கொடுமைகளால் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பெண்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள். சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு விட்டது. வரும் தேர்தலில் இது கண்டிப்பாக எதிரொலிக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.
ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சுக்கு ரஜினி பதிலடி கொடுத்திருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, “ரஜினியை பற்றி இதற்கு முன்பு பல தலைவர்கள் விமர்சனம் செய்தபோது, ரஜினி ஏன் பதிலளிக்கவில்லை என்று கேட்க முடியாது. அப்போது பொறுமையாக இருந்தார். இப்போது தன் மீதான விமர்சனத்திற்கு எதிர்வினை ஆற்றி இருக்கிறார்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் தே.ஜ கூட்டணி வெற்றிபெறுமா என கேட்டதற்கு, “திமுகவில் அதிகமான கட்சிகள் இருந்தாலும் கூட, அவை எல்லாம் சிறிய கட்சிகளாக இருக்கின்றன. அந்த கட்சிகளுக்கென்று பெரிய வாக்கு வங்கி கிடையாது. எனவே அதை எல்லாம் ஒரு பொருட்டாக கருத தேவையில்லை. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வலுவாகவே இருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.
மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகனைத் தொடர்ந்து சபாநாயகர் அப்பாவு, சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் குறித்த எல். முருகனின் கருத்துக்கு பதிலளித்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில் நல்ல ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அறிவுள்ளவர்கள், படித்தவர்கள் உள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. இங்கு எந்த பிரச்சினைகள் வந்தாலும் மக்கள் கேள்வி கேட்பார்கள். இதனால் தமிழ்நாட்டில் கொள்ளையடிக்க முடியாது.
தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறும் மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகன் முதலில் மணிப்பூர் சென்று பார்க்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.