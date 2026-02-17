ETV Bharat / state

பிப்ரவரி 20 வரை இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டம் - சபாநாயகர் அப்பாவு தகவல்

நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறும் என்றும் சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்தார்.

சபாநாயகர் அப்பாவு
சபாநாயகர் அப்பாவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 4:53 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டம் பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி வரை நடைப்பெறும் என சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் இன்று இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பட்ஜெட் உரையை வாசித்த நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மருத்துவத் துறைக்கு ரூ.22,090 கோடி, தொழில் துறைக்கு ரூ.4,882 கோடி, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கு ரூ.3,934 கோடி, நீர்வளத்துறைக்கு ரூ.10,076 கோடி, போக்குவரத்துத் துறைக்கு ரூ.13,062 கோடி, நகராட்சி நிர்வாகத் துறைக்கு ரூ.28,827 கோடி, வேளாண் துறைக்கு ரூ.47,000 கோடி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கான நிதியை அறிவித்தார்.

இந்த நிலையில், இன்று தொடங்கியுள்ள இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டம் பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி வரை நடைப்பெறும் என சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

இன்றைய சட்டசபை கூட்டத்திற்கு பிறகு சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வு கூட்டம் நடைப்பெற்றது. அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கூறுகையில், '' நாளை (பிப்.18) மற்றும் நாளை மறுநாள் (பிப்.19) இடைக்கால பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெறும். அதே நாட்களில் கேள்வி, பதில் நேரமும் உண்டு. அதை தொடர்ந்து வெள்ளிக்கிழமை அன்று அமைச்சர்கள் பதிலுரை அளிப்பார்கள்.'' என்றார்.

ஆளுநர் பங்கேற்கும் நிகழ்வுகளில் வந்தே மாதரம் பாடல் கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளதே என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அப்பாவு, '' நமது சட்டமன்ற மரபுபடி ஆளுநர் உரையை வாசிப்பார், அதன் முன்னதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவது தான் மரபு.

சட்டப்பேரவையில் அதிகபட்சமாக அனைத்தும் நேரலை செய்யப்படுகிறது. வினாக்கள் விடை, அமைச்சர்கள் பதில் அளிப்பது, முதல்வர் தனித் தீர்மானம் என அனைத்தும் நேரலை தான் செய்யப்படுகிறது. எதிர்க்கட்சி தலைவர் பேசுவதும் நேரலை செய்யப்படுகிறது. எவையும் கட் செய்யப்படுவதில்லை.'' என்றார்.

நாடாளுமன்றத்தில் ஒளிப்பரப்பவது போல, எப்போது தமிழக சட்டசபை கூட்ட தொடர் நிகழ்வுகள் ஒளிப்பரப்படும் என்ற கேள்விக்கு, '' நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமரை பேச வர வேண்டாம் என்று சபாநாயகர் கூறுகிறார். அதுபோல இங்கு கூற முடியுமா? நாடாளுமன்றத்தை விட சிறப்பான ஜனநாயகம் இங்கு நடைபெறுகிறது'' என்று அப்பாவு பதிலளித்தார்.

