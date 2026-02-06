'ஆட்சிக்கு வராமலேயே வரி ஏய்ப்பு... வந்தால் என்னவெல்லாம் செய்வாரோ' - விஜய்யை விமர்சித்த அப்பாவு
வருமான வரித்துறையால் நடிகர் விஜய்க்கு ரூ.1.5 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று அதனை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.
Published : February 6, 2026 at 7:41 PM IST
திருநெல்வேலி: ஆட்சிக்கு வராமலேயே வரி ஏய்ப்பு செய்யும் தவெக தலைவர் விஜய், ஆட்சிக்கு வந்தால் என்னவெல்லாம் செய்வார்? என சபாநாயகர் அப்பாவு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
நெல்லை மாவட்டம், ரெட்டியார்பட்டியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இதனை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக இன்று திறந்து வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அந்த குடியிருப்பை சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு பார்வையிட்டார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அப்பாவு, '' முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு, வீடில்லாத ஏழைகளுக்கு வீடு கட்டித் தரும் திட்டத்தை தீவிரமாக செயல்படுத்தி வருகிறது. கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் 3.5 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், நெல்லை ரெட்டியார்பட்டியில், நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்கப்பட்ட 876 குடும்பங்களுக்கு, சுமார் ரூ.129 கோடி செலவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வீடும் சுமார் 400 சதுர அடியில், சந்தை மதிப்பில் ரூ.18 லட்சம் மதிப்பிலானதாகும்'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபோது மாநிலக் கடன் 5.18 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. தற்போது அது ரூ.9 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஆனால், நாங்கள் வாங்கிய கடன் அனைத்தும் கல்வி, மருத்துவம், மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1000, காலை உணவுத் திட்டம் போன்ற மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்காகச் செலவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், 2014-ல் மோடி பிரதமராகப் பதவியேற்றபோது இந்தியாவின் கடன் ரூ.55 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. தற்போது அது ரூ.155 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. மோடி அரசு வாங்கிய கடனில் ரூ.16 லட்சம் கோடி ரூபாய் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் கடனைத் தள்ளுபடி செய்யவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது'' என குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும் பேசிய அவர், ''விஜய்க்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது நீதிமன்றத்தால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. வரி ஏய்ப்பு செய்ததால்தான் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் இன்னும் ஆட்சிக்கு வராமலேயே வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளார், ஆட்சிக்கு வந்தால் என்னவெல்லாம் செய்வார் என்பதை மக்கள் அறிவார்கள். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தில் மத்திய அரசு போதிய நிதியை ஒதுக்கவில்லை. ரூ.12,500 கோடி தர வேண்டிய நிலையில், 6 ஆயிரம் கோடிதான் தருகிறார்கள், இதனால் ஏழை, எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்'' என தெரிவித்தார்.
காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூரின் கருத்து குறித்து பதிலளித்த அவர், "திமுக கூட்டணி மிக வலுவாக உள்ளது. தனிப்பட்ட நபர்களின் கருத்து கூட்டணியைப் பாதிக்காது. என்னுடன் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ ரூபி மனோகரன் உள்ளார், அவருக்கும் அது தெரியும்'' என்றார்.