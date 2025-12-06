திருப்பரங்குன்றத்தில் கலவரம் செய்வதற்காக 50 பேருக்கு பயிற்சி: சபாநாயகர் அப்பாவு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
Published : December 6, 2025 at 6:44 PM IST
திருநெல்வேலி: திருப்பரங்குன்றத்தில் கலவரம் செய்வதற்காக 50 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அமர வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தாயுமானவர் திட்டம், கல்வி, சுய தொழில் மற்றும் நலத்திட்டம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சி காணொலி காட்சி வாயிலாக நெல்லை பாளையங்கோட்டை நேருஜி கலையரங்கத்தில் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்த 3543 பயனாளிகளுக்கு ரூ.8 கோடியே 63 லட்சம் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு கலந்துகொண்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.
இதைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், ''கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் தொடங்கப்பட்ட போது, நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கும், அப்பகுதி மக்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டது. கருணாநிதி ஆட்சிக்காலத்தில் அவ்வாறு பணி வழங்கப்பட்டது. ஆனால், 2011-2021 காலகட்டத்தில் அந்த உறுதிமொழி காப்பாற்றப்படவில்லை. தற்போது வெளிமாநிலங்களில் இருந்து ஆட்களை தேர்வு செய்து இங்கு பணியமர்த்தும் போக்கு உள்ளது. இது கண்டனத்திற்கு உரியது. இதை தடுத்து, உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போராடி வருகிறார்.
அணுக்கழிவுகளை கையாள முறையான தொழில்நுட்பம் இல்லை என்று உச்சநீதிமன்றமே தெரிவித்துள்ளது. அணுக் கழிவுகளை ராஜஸ்தான் போன்ற பாலைவனப் பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லாமல் இங்கேயே தேக்கி வைப்பது அப்பகுதி மக்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. அணு உலையால் மீனவ கிராமங்களான பெருமணல், இடிந்தகரை மற்றும் கூத்தங்குழி போன்றவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அணுகழிவுகளால் வரும் காலத்தில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு உள்ளது.
அப்பகுதி மீனவர்கள் தூண்டில் வளைவு கேட்கின்றனர். இதற்காக தமிழக அரசு நிதி கொடுத்தாலும் ஒன்றிய அரசும், அணு உலை நிர்வாகமும் ஒரு பைசா கூட கொடுப்பது இல்லை. பாலைவனப்பகுதியில் செயல்படுத்த வேண்டிய இத்திட்டத்தை, மக்கள் நெருக்கம் அதிகமான பகுதியில் செயல்படுத்துவது வேதனைக்கு உரியது. அணுக்கழிவுகளை அகற்றவும் சரியான தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் அணு உலை நிர்வாகம் தவித்து வருகிறது" என அப்பாவு கூறினார்.
தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசிய அப்பாவு, "திருப்பரங்குன்றத்தில் கலவரம் செய்வதற்காக 50 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அங்கு அமர வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் அங்கு கலவரத்தை ஏற்படுத்த தயாராக உள்ளனர். சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக மதக்கலவரத்தைத் தூண்டி, தமிழ்நாட்டை கலவர பூமியாக மாற்ற முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால், நமது முதலமைச்சர் எது வந்தாலும், அதை எதிர்கொண்டு முறியடிக்கும் ஆற்றலை கொண்டவர். தமிழக பூமி புண்ணிய பூமி. படித்த மக்கள் அதிகம் உள்ள நிலம். இங்கு சதிகாரர்களின் திட்டம் நிறைவேறாது. திருப்பரங்குன்றத்தில் காவலர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்" என சபாநாயகர் அப்பாவு கூறினார்.