ராணிப்பேட்டையில் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் சிறப்பு பணிமனை: மாணவர்கள் தயாரித்த ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
மாணவர்கள் உருவாக்கிய மாதிரி ராக்கெட் விண்ணை நோக்கி பாய்ந்ததை சக மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும், பெற்றோர்களும் உற்சாகத்துடன் கண்டுகளித்தனர்.
Published : October 6, 2026 at 3:50 PM IST
ராணிப்பேட்டை: இந்து வித்யாலயா பள்ளியில் நடைபெற்ற விண்வெளி அறிவியல் பணிமனையில் (Space Science Workshop) டெலஸ்கோப், மாதிரி ராக்கெட் தயாரிப்பு பயிற்சியில் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சிப்காட் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் இந்து வித்யாலயா பள்ளியில், மாணவர்களின் அறிவியல் ஆர்வம் மற்றும் படைப்பாற்றலை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ‘ஸ்பேஸ் சயின்ஸ்’ தொடர்பான சிறப்பு பணிமனை நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டு விண்வெளி அறிவியல் சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை செய்முறை மூலம் கற்றுக்கொண்டனர்.
மாணவர்களுக்கு செய்முறை பயிற்சிகள்
இந்த பணிமனையில் விண்வெளி அறிவியல், ராக்கெட்டின் செயல்பாடுகள், ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்படும் முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்களை பயிற்சியாளர்கள் மாணவர்களுக்கு விளக்கினர். வெறும் கோட்பாட்டு விளக்கங்களுடன் நிறுத்தாமல், மாணவர்கள் தாங்களாகவே செயல்பட்டு தொழில்நுட்பங்களைப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் பல்வேறு செய்முறை பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டன.
குறிப்பாக, டெலஸ்கோப் மற்றும் ராக்கெட் உருவாக்குதல் தொடர்பான பயிற்சிகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. ராக்கெட்டில் இடம்பெறும் பல்வேறு பாகங்கள், ஒவ்வொரு பாகத்தின் பயன்பாடு, ராக்கெட் செயல்படும் விதம், ஏவுதலின்போது கடைப்பிடிக்கப்படும் அடிப்படை நடைமுறைகள் உள்ளிட்டவை செய்முறை விளக்கங்களுடன் எடுத்துரைக்கப்பட்டன.
பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக மாணவர்கள் தாங்களாகவே ராக்கெட்டுகளை உருவாக்கினர். பின்னர் அவர்கள் உருவாக்கிய ராக்கெட்டுகளை பாதுகாப்பான முறையில் விண்ணில் செலுத்தும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. மாணவர்கள் உருவாக்கிய மாதிரி ராக்கெட் விண்ணை நோக்கி பாய்ந்ததை சக மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும், பெற்றோர்களும் உற்சாகத்துடன் கண்டுகளித்தனர்.
பயிற்சியாளர்கள் விளக்கம்
இந்த பயிற்சியின் மூலம் விண்வெளி அறிவியல் குறித்த மாணவர்களின் சந்தேகங்களுக்கு பயிற்சியாளர்கள் விளக்கமளித்தனர். அறிவியல் பாடங்களை புத்தகங்களின் வாயிலாக மட்டுமின்றி, நேரடி செய்முறை அனுபவத்தின் மூலம் கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு மாணவர்களுக்கு கிடைத்தது.
மாணவர்களின் அறிவியல் சிந்தனை, ஆராய்ச்சி ஆர்வம், படைப்பாற்றல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் திறனை வளர்க்கும் நோக்கில் இந்த சிறப்பு பணிமனை நடத்தப்பட்டது. விண்வெளி அறிவியல் தொடர்பான அடிப்படை தொழில்நுட்பங்களை மாணவர்கள் இளம்வயதிலேயே அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பாகவும் இந்நிகழ்ச்சி அமைந்தது.
இஸ்ரோ சிறப்பு பணிமனையில் கலந்துகொள்ள வாய்ப்பு
இந்த பணிமனையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு திறமையை வெளிப்படுத்தும் மாணவர்களுக்கு, இஸ்ரோவில் நடைபெறும் இரண்டு நாள் சிறப்பு பணிமனையில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் இந்தியாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையை நேரடியாக அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பைப் பெறுகின்றனர்.
இதுகுறித்து பயிற்சியாளர்கள் கூறுகையில், "விண்வெளி அறிவியல் என்பது மாணவர்களிடையே இயல்பாகவே அதிக ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய துறையாகும். ஆனால் அதனை வெறும் பாடமாகக் கற்றுக்கொள்வதைவிட, ராக்கெட் மற்றும் டெலஸ்கோப் போன்றவற்றை தாங்களே உருவாக்கி அதன் செயல்பாட்டை நேரடியாக அறிந்து கொள்வது மாணவர்களுக்கு சிறந்த கற்றல் அனுபவத்தை அளிக்கிறது.
மாணவர்களின் கேள்விகளுக்கு விளக்கமளித்து, அவர்களின் சிந்தனையை செய்முறை வாயிலாக வளர்ப்பதே இந்த பணிமனையின் முக்கிய நோக்கம்” என்றனர்.
பயிற்சியில் கலந்துகொண்ட பள்ளி மாணவர்கள் கூறுகையில், “விண்வெளி மற்றும் ராக்கெட் குறித்து புத்தகங்களில் படித்துள்ளோம். ஆனால் ராக்கெட்டின் பாகங்களை நேரடியாக பார்த்து, அதன் செயல்பாட்டை தெரிந்துகொண்டு, நாங்களே ராக்கெட்டை உருவாக்கி விண்ணில் செலுத்திய அனுபவம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இதன் மூலம் விண்வெளி அறிவியல் மீது மேலும் ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளது” என்றனர்.
மாணவர்களுக்கு விண்வெளி அறிவியல் குறித்து நேரடியாக செய்முறை பயிற்சி வழங்கப்பட்டதன் மூலம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் மீதான அவர்களது ஆர்வத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில் இந்த பணிமனை அமைந்தது.