ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் வெடித்த எஸ்.பி.வேலுமணி; வெளியான வீடியோ - அடுத்து என்ன?
அதிமுகவில் என்னை நம்பி வந்தவர்களை விட்டுவிட்டு நான் மட்டும் பதவி வாங்க தயாராக இல்லை என ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் எஸ்.பி வேலுமணி பேசிய வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
Published : June 30, 2026 at 5:21 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி அதிமுக தலைமைக்கு எதிராக பேசிய வீடியோ வெளியான நிலையில், இதுதொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்க அவர் மறுத்துவிட்டார்.
கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூரில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார். இந்த கூட்டத்திற்கு ஊடகங்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அதில் தேர்தல் முடிந்தவுடன் அடுத்த 25 நாட்கள் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து தனது ஆதரவாளர்களிடம் எஸ்.பி. வேலுமணி விளக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், எஸ்.பி.வேலுமணி கூட்டத்தில் பேசிய ஒரு சில காட்சிகளை மட்டும் அவரது ஆதரவாளர்கள் இன்று வெளியிட்டனர்.
அந்த வீடியோவில், "அதிமுகவில் என்னை நம்பி வந்தவர்களை விட்டுவிட்டு பதவி வாங்க நான் தயாராக இல்லை.
என்னுடன் 30 மாவட்ட செயலாளர்கள் வந்தனர். அவர்களுக்கு பதவி கொடுக்கவில்லை. எனக்கு மட்டும் பதவி கொடுத்துவிட்டு அவர்களை விட்டுவிட்டால் அதை எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?
வீரமணி, தங்கமணி, விஜயபாஸ்கர், சி.வி.சண்முகம் என அனைவரும் ஜாம்பவான்கள். அவர்களுக்கு பதவி கொடுக்காததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை" என அதில் எஸ்.பி. வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.
கூட்டத்தில் வேலுமணி பேசிய சிறு காட்சிகளை மட்டும் அவரது ஆரவாளர்கள் வெளியிட்டனர். மேலும் வேலுமணிக்கு ஆதரவாக ஆதரவாளர்கள் பேசும் காட்சியும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே சென்னை செல்வதற்காக கோவை விமான நிலையம் வந்த எஸ்.பி.வேலுமணியிடம் இதுதொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, "எதுவாக இருந்தாலும் உங்களிடம் சொல்வேன். நீங்கள் தான் Flash நியூஸ் போட்டுக் கொண்டிருககிறீர்கள். அதிமுக இருக்கக்கூடாது என ஊடகங்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றன" என்றார்.
முன்னதாக, சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 25 பேர் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் அவர்களின் கட்சி பதவிகளை இபிஎஸ் பறித்தார். இந்நிலையில், எஸ்.பி.வேலுமணி உள்பட 21 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அதிமுக தலைமையிடம், கட்சி மாறி வாக்களித்ததற்காக மன்னிப்பு கடிதம் வழங்கினர்.
மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொண்ட இபிஎஸ், அவர்களுக்கு ஏற்கெனவே வகித்து வந்த பதவிகளை வழங்க முன்வரவில்லை. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தனர்.
இதனிடையே, சில தினங்களுக்கு முன்பு, கட்சியில் பதவி பறிக்கப்பட்ட சிலருக்கு இபிஎஸ் மீண்டும் பதவி வழங்கினார். ஆனால் சிலருக்கு பதவி தரப்படவில்லை. இந்த அதிருப்தியின் வெளிப்பாடாக நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் எஸ்.பி வேலுமணி கொந்தளித்துள்ளார்.