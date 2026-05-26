ஈபிஎஸ் உடன் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு பேச்சுவார்த்தை; பிளவுபட்ட அதிமுக மீண்டும் இணைகிறதா?
ஓ.எஸ்.மணியன், சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசனை சந்தித்து, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது அதிமுக கொறடா உத்தரவை மீறி வாக்களித்த சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாமென கூறி கடிதம் அளித்தார்.
Published : May 26, 2026 at 10:46 PM IST
சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் தரப்பு தீவிரமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இருதரப்பினரும் இணைந்து செயல்படுவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கடந்த 13-ஆம் தேதி நடைபெற்றபோது அதிமுகவை சேர்ந்த 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் 25 பேர் மீதும் கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பதவியை பறிக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது. அதேபோன்று அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சார்பிலும் இபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடிதம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
|இதையும் படிங்க.. அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைவது ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு ஏற்புடையதல்ல: சிபிஎம் விமர்சனம்
இந்த கடிதங்கள் சபாநாயகரின் பரிசீலணையில் இருந்து வரும் நிலையில், அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்களான மதுராந்தகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்தியபாமா ஆகியோர் தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை நேற்று ராஜினாமா செய்தனர். தொடர்ந்து நேற்றிரவே பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தங்களை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டனர்.
இந்த பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்தார். தொடர்ந்து என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டார்.
இதனிடையே, சி.வி.சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களான ஆற்காடு எம்எல்ஏ சுகுமார், அந்தியூர் எம்எல்ஏ ஹரிபாஸ்கர், பண்ரூட்டி எம்எல்ஏ மோகன், சங்கரன்கோவில் எம்எல்ஏ திலீபன் ஜெய்சங்கர், காங்கேயம் எம்எல்ஏ நடராஜன் ஆகியோர் நேற்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர். தங்கள் தரப்பு ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் அடுத்தடுத்து தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்து வருவது, சி.வி.சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இதையடுத்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தங்கள் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களிடம் சி.வி.சண்முகமும், எஸ்.பி.வேலுமணியும் இன்று காலை ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். இந்த ஆலோசனையில் திருத்தணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஹரி, கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், நன்னிலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ், விராலிமலை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சி.விஜயபாஸ்கர், முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அதைத் தொடர்ந்து எஸ்.பி.வேலுமணி ஆதரவாளராக இருந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, இன்று மாலை எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்திற்கு வருகை தந்தார். இவர் ஓசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓ.எஸ்.மணியன், சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசனை சந்தித்து, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது அதிமுக கொறடா உத்தரவை மீறி வாக்களித்த சி.விசண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம் எனக் கூறி கடிதம் அளித்தார்.
இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் ஓ.எஸ்.மணியன் கூறுகையில், "ஓசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக கடிதம் வழங்கி அவரை சந்தித்தார். அந்த ஆதரவு கடிதத்தின் நகலை சபாநாயகரை சந்தித்து வழங்குவதற்காக தலைமைச் செயலகம் வந்தோம். சபாநாயகர் இல்லாததால் சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசனை சந்தித்து நகலை வழங்கியுள்ளோம்" என்றார்.
தவெக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடவில்லை என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, "தலைமைச் செயலகத்தில் கீழ்தளத்தில் மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா கடிதம் கொடுக்கிறார்கள். அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் மேல்தளத்தில் அமைச்சரை சந்தித்து பொன்னாடை போர்த்துகிறார்கள். இதற்குப் பெயர் என்ன? இதற்குப் பெயர்தான் குதிரை பேரம்" என்று ஓ.எஸ்.மணியன் பதில் அளித்தார்.
|இதையும் படிங்க.. குதிரை பேரம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாது; தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா பேட்டி
இதைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி தலைமையில் திருத்தணி தொகுதி எம்எல்ஏ கோ.ஹரி, நத்தம் தொகுதி எம்எல்ஏ நத்தம் விஸ்வநாதன், புவனகிரி தொகுதி எம்எல்ஏ அருண்மொழித் தேவன், பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவி மனோகரன் ஆகிய 4 பேரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதிமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது என எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் சட்டப்பேரவை செயலாளரிடம் கடிதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் அதிமுகவில் உள்ள இரு அணிகளும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுவதற்கான பேச்சுவார்த்தை தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக தெரிகிறது.
அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்ற 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் 4 பேர் ராஜினாமா செய்துள்ளதால், அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 43 ஆக குறைந்துள்ளது.