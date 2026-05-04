எஸ்.பி. வேலுமணி போட்டியிடும் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி - சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அதிமுக சார்பில் எஸ்.பி.வேலுமணி, திமுக சார்பில் என்.ஆர்.கார்த்திகேயன், தவெக சார்பில் சதீஷ் ராஜு நாதகவின் ரஜபு நிஷா, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் ஷாஜகான் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்

Published : May 4, 2026 at 1:35 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற தொகுதிகளில் ஒன்று கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தொண்டாமுத்தூர். காரணம் அங்கு போட்டியிடும் அதிமுக மூத்த தலைவர் எஸ்.பி.வேலுமணி.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான தொகுதி தொண்டாமுத்தூர். இது கோவை மாவட்டத்தில் இருந்தாலும், பொள்ளாச்சி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. தொண்டாமுத்தூர் பேரூராட்சி, பேரூர், வேடபட்டி, பூலுவபட்டி, ஆலாந்துறை போன்ற பகுதிகளை இது உள்ளடக்கியது. இது பெரும்பாலும் நகர்ப்புறம் சார்ந்தது.

2008-ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பின் போது தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து கவுண்டம்பாளையம் என்ற புதிய தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது.

தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி கடந்த 1952-ம் ஆண்டு முதல் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. 15 முறை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் அதிகபட்சமாக அதிமுக 7 முறையும் அதற்கு அடுத்தபடியாக காங்கிரஸ் 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2006-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மு. கண்ணப்பன், 2009 மக்களவைத் தேர்தலின் போது தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ததால் இத்தொகுதிக்கு அப்போது ஒரு முறை இடைத்தேர்தலும் நடைபெற்றது.

இதில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட கந்தசாமி வெற்றி பெற்றார். இதற்கு பிறகு 2011, 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய மூன்று தேர்தல்களிலும் அதிமுக சார்பில் எஸ்.பி.வேலுமணி போட்டியிட்டு ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளார்.

எஸ்.பி. வேலுமணி தற்போது அதிமுகவின் தலைமை நிலையச் செயலாளராக உள்ளார். இவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சரவையில் நகராட்சி நிர்வாகம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் சட்டத் துறை ஆகிய முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்றது. இந்த தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,87,442. இதில் ஆண்கள் 1,38,968, பெண்கள் 1,48,371 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 103. தேர்தலின் போது இந்த தொகுதியில் 87.28% வாக்குகள் பதிவாகின.

தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் இந்த முறை 21 பேர் வேட்பாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர். இவர்களில் அதிமுக சார்பில் எஸ். பி. வேலுமணி, திமுக சார்பில் என். ஆர். கார்த்திகேயன், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் சதீஷ் ராஜு (என்ற) கே.பி.ஆர். சதீஷ், நாம் தமிழர் கட்சியின் ரஜபு நிஷா, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் ஷாஜகான் ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்கள் ஆவர்.

இந்த தேர்தலில் சுமார் 1 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என்று அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

