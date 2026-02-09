''7 ஆவது நாளாக போராடும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்'' - எஸ்.பி.வேலுமணி
திமுக கூறிய வாக்குறுதிகளை தான் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கேட்கிறார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி தெரிவித்தார்.
கோயம்புத்தூர்: 7 ஆவது நாளாக கோயம்புத்தூரில் போராட்டம் நடத்தி வரும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுடன் தமிழக அரசு உடனே பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
காலமுறை ஊதியம், காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சத்துணவு அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தொடர் போராட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் சத்துணவு அங்கன்வாடி பணியாளருக்கு இளநிலை உதவியாளர் நிலையில் 16,500 ரூபாய் அலுவலக உதவியாளர் நிலையில் 15,700 ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். 10 ஆண்டுகள் பணி முடிந்த தகுதியான பணியாளர்களை 50% பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அங்கன்வாடிக்கு கோடை விடுமுறை தற்காலிக பணி நீக்க காலத்தில் பிழைப்பூதியம் , ஓய்வூதியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, தேசிய மருத்துவ காப்பீடு, மகப்பேறு விடுப்பு 12 மாதம் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கை வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இரவு முழுவதும் அங்கேயே படுத்து உறங்கி, சமையல் செய்து சாப்பிட்டு போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
ஏழாவது நாளான இன்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் ஒப்பாரி வைத்தும், மடிப்பிச்சை ஏந்தியும் தமிழக அரசு தங்களது கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும், தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்ததை தான் நாங்கள் கேட்கிறோம் என்று கண்ணீர் மல்க வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
இந்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான எஸ்.பி வேலுமணி மற்றும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை நேரில் சந்தித்து, ஆறுதல் தெரிவித்து சத்துணவு அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு அதிமுக ஆதரவாக இருக்கும் என உறுதியளித்தனர். இதைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுக்கு பழங்கள் வழங்கினார்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, ''தமிழ்நாடு முழுவதும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் திமுக அரசு 2021 ஆம் ஆண்டு கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என்று போராடி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக கோவையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களை நாங்கள் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தோம்.
சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் இதுகுறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று கோரிக்கையாக வைக்கலாம் என்று இருக்கிறோம். மேலும், திமுக கூறிய வாக்குறுதிகளை தான் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கேட்கிறார்கள்.
எனவே, தமிழக அரசு இவர்களது கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். இவ்வாறு பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் போராட்டத்தில் மேற்கொண்டு வருபவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது நியாயமில்லாத செயல்'' என்று கூறினார்.