பாரம்பரிய நடனமாடி வாக்கு சேகரித்த எஸ்.பி. வேலுமணி
Published : April 9, 2026 at 8:08 PM IST
கோவை: பழங்குடியின மக்களுடன் இணைந்து, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி பாரம்பரிய நடனமாடினார். தொடர்ந்து 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குசேகரிப்பையும் அவர் மேற்கொண்டார்.
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 14 நாட்களே உள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் தங்களுடைய சூறாவளி சுற்றுப்பயணத்தை துவக்கி உள்ளனர். குறிப்பாக, அதிமுக - திமுக இரண்டு கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதேபோல், தனித்து போட்டியிடும் நாதக, தவெக ஆகிய கட்சிகளும் மக்களிடம் வாக்குகளைச் சேகரிக்கும் பணியில் தீவிரமாகக் களமிறங்கியுள்ளந. இத்தகைய சூழலில், கோவை, தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எஸ்.பி. வேலுமணி தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று (9 ஏப்ரல்) கோவை ஆலந்துறை அடுத்த சீங்கம்பதி பழங்குடியினர் கிராமத்திற்குச் சென்றார். அப்போது, அங்கு உள்ள பழங்குடியினரின் அம்மன் கோயில் திருவிழா நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த திருவிழா சீங்கம்பதி பழங்குடியின மக்களால் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற திருவிழாவில் தங்களின் பாரம்பரிய இசை மற்றும் தாளங்களுக்கு ஏற்ப கிராம மக்கள் நடனமாடிக் கொண்டாடினர். அப்போது கிராம மக்களுடன் இணைந்து எஸ்.பி. வேலுமணி உற்சாகத்துடன் பாரம்பரிய நடனம் ஆடினார்.
பின்னர், அந்த மக்களிடம் வாக்கு சேகரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டார். மீண்டும் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் கூடுதல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று வாக்குறுதி அளித்து அவர் வாக்கு சேகரித்தார்.