பாமக தே.ஜ கூட்டணியில் இல்லை என கூறுவது தவறான தகவல் - சௌமியா அன்புமணி
தாமிரபரணியை பாதுகாக்க மத்திய அரசு கேட்டுள்ள விரிவான திட்ட அறிக்கையை தமிழக அரசு விரைவில் வழங்க வேண்டும் என சௌமியா அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 8:54 AM IST
திருநெல்வேலி: பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடிப்பதாகவும், கூட்டணியில் இல்லை என கூறுவது தவறான தகவல் என்றும் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி திருநெல்வேலியில் தெரிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலியில் தாமிரபரணி ஆற்றை பாதுகாக்கும் நோக்கில் சென்னை வாழ் நெல்லை மக்கள் ஏற்பாட்டின் பேரில், நேற்று (அக். 4) நெல்லைக்கு நேரடியாக வந்த சௌமியா அன்புமணி, தாமிரபரணி ஆற்றில் கழிவுகள் கலக்கும் குறுக்குத் துறை பகுதியை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக இடைத்தேர்தலில் பொது வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் என பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். அந்த கோரிக்கையை மற்ற கட்சிகள் ஏற்காமல், தனித்தனியாக வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளனர். இதனால் இடைத்தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டை பாமக எடுத்துள்ளது.
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத் தேர்தல்களில் பொது வேட்பாளர் நிறுத்தி இருந்தால் பாமக நிச்சயம் பிரச்சாரத்திற்கு சென்றிருக்கும். இதற்காக கூட்டணியில் இல்லை எனக் கூறுவது தவறான தகவல். கூட்டணியில் இருப்பது வேறு, தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பதை கட்சிதான் முடிவு செய்ய வேண்டும்” என்றார்.
மேலும், “தாமிரபரணியை பாதுகாக்க வேண்டும். தாமிரபரணி ஆற்றை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை விரைவில் தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசை வலியுறுத்தப் போகிறோம். தாமிரபரணி ஆற்றில் கழிவுகள் கலப்பதை அரசு உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். தமிழகத்தின் முக்கிய ஜீவநதியான தாமிரபரணியை பாதுகாக்க வேண்டும்.
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ஜெர்மன் வங்கி உதவியுடன் ரூ.59 கோடி மதிப்பீட்டில் தாமிரபரணி ஆற்றின் நீரோட்டத்தைத் தடுக்கும் வகையில், அழகுபடுத்தும் நோக்கில் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ள இருந்ததை தாமிரபரணி ஆர்வலர்கள் தடுத்து நிறுத்த கோரிக்கை விடுத்தனர். ஆட்சியர் ஆற்றின் குறுக்கே எவ்வித கட்டுமான பணிகளும் மேற்கொள்ளாது என உறுதி அளித்துள்ளார். இதனால், அந்த தொகையை வைத்து கரையோரத்தில் உள்ள கல் மண்டபங்கள் மற்றும் படித்துறைகளை சீரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தென்னகத்தின் காசி என அழைக்கப்படும் தாமிரபரணி கரை மாசடைந்து காணப்படுவது வேதனை அளிக்கிறது. பாபநாசம் பகுதியில் ஆறு தொடங்கும் இடத்திலேயே கழிவுகள் கலக்கத் தொடங்குகிறது. நகராட்சி கழிவுகள், தொழிற்சாலை கழிவுகள், மாநகராட்சி கழிவுகள் என பல்வேறு வகையான கழிவுகள் ஆற்றில் கலப்பதால் தாமிரபரணி தனது இயல்பை இழந்து வருகிறது. இதனை தடுக்க அரசு உரிய திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும்.
மேலும், ராஜஸ்தானை சேர்ந்த நீரியல் நிபுணர் ராஜேந்திர சிங் திருநெல்வேலியில் தாமிரபரணி ஆற்றை ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளித்துள்ளார். அந்த அறிக்கை இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. அந்த அறிக்கையை வெளியிட்டு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.