சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டுக்கறி போடுவது சரி இல்லை - சௌமியா அன்புமணி
தமிழ்நாட்டில் மது ஒழிப்பு என்பது பெயரளவில் இல்லாமல் முழுமையாக இருக்க வேண்டுமென சௌமியா அன்புமணி கேட்டுக் கொண்டார்.
Published : October 3, 2026 at 1:54 PM IST
தூத்துக்குடி: சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டுக்கறி போடுவது சரி இல்லை என சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.
பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவரும், தருமபுரி தொகுதி எம்எல்ஏவுமான சௌமியா அன்புமணி தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூரில் உள்ள சுப்பிரமணியன் சுவாமி திருக்கோயிலில் தரிசனம் மேற்கொள்வதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளேன். தாமிரபரணி ஆறு பற்றிய ஆய்வுக்காக வந்திருக்கின்றேன். தாமிரபரணியில் கலக்கும் கழிவு நீர் பற்றியும் அங்கு இருக்கும் பிரச்சனைகள் பற்றியும் கடிதம் மூலமும், சட்டமன்றத்திலும் பேசியிருக்கிறேன். எப்படி இந்த கழிவுகள் ஆற்றில் கலப்பதை நிறுத்தலாம்? என்று கூட்டம் நடத்த உள்ளோம்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "சென்னையில் மது இல்லா தமிழகம் என்று ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்கியிருந்தோம். தமிழ்நாட்டில் மது ஒழிப்பு என்பது பெயரளவுக்கு இல்லாமல் முழுமையாக இருக்க வேண்டும். அனைத்து மதுக்கடைகளும் மூடப்பட வேண்டும். இது குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தூத்துக்குடி மீளவிட்டான் பகுதியில் ஒரு டாஸ்மாக் கடையை திறக்க பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு மக்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். மாவட்ட ஆட்சியர் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். அந்தப் பகுதியை சுற்றிக் கல்லூரி, வழிபாட்டுத்தலங்கள் உள்ளன. கடை திறந்தால் ஆயிரக்கணக்கான குடிமகன்கள் கூடி விடுவார்கள். இதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஆகவே கடையை திறக்க கூடாது. இந்த விஷயத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பொதுமக்களுக்கு துணை நிற்கும்" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து சௌமியா அன்புமணியிடம் சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டுக்கறி போடப்படும் என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறினார். இது குறித்த செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, "எந்த ஒரு விடுதியாக இருந்தாலும் புதிதாக உணவை அறிமுகம் செய்யும் போது, பிரச்சனை வரத் தான் செய்யும். இறைச்சியை பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும். இதற்கு ஃப்ரீசர் இருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் கெட்டு போய்விடும்.
அதனை மாணவர்களுக்கு கொடுத்தால் வாந்தி பேதி போன்ற உடற் பிரச்சனைகள் வரும். இறைச்சிக்கு பதில் காய்கறி தான் சரி. ஆகவே பாதுகாப்பாக சமைத்து போட முடிந்தால் நாம் போடலாம். பாதுகாப்பில்லாமல் இறைச்சி போடுவது பாதுகாப்பானதாக இருக்காது, ஆகவே காய்கறி சாப்பாடு தான் சரியானதாக இருக்கும்" என்றார்.
"மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு இடங்களில் இடைத்தேர்தல் பணிகள் நன்றாகப் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன. முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று தாராபுரம் வேட்பாளர் பற்றி உருவ கேலி செய்திருக்கிறார். யாரையும் உருவ கேலி செய்யக்கூடாது. எத்தனையோ நல்ல, நல்ல தகவல்கள் அவர் பேச்சில் இருந்தன. அவர் இந்த உருவ கேலி செய்ததால் அவர் பேச்சின் சாராம்சம் மாறிவிட்டது" என்றும் அவர் கூறினார்.
மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் ரோட் ஷோவில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கொடி பறந்தது குறித்த கேள்விக்கு, "அது யார் என்று தெரியவில்லை. பாமக வேட்டி கட்டிக் கொண்டு வந்தார்களா? என்று நாங்கள் விசாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம்" என்று பதில் அளித்தார்.
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தவெக ஆட்சி குறித்து கேட்ட போது, "மூன்று மாதங்கள் தான் ஆகிறது. முதற்கட்டமாக 717 மதுக்கடைகளை மூடியதை வரவேற்கிறோம். சிங்கப்பெண் படை போன்ற பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக திட்டங்களை அறிவித்து இருக்கிறார்கள். அதை வரவேற்கிறோம்.
10,000 காவல் துறை பணிகளை உருவாக்கி அதில் பணிநியமனம் செய்ய உள்ளார்கள். காவல் துறை வலுவாக இருக்க வேண்டும். பலவீனமாக இருந்தால் பிரச்சனை தான். லஞ்சம், ஊழல் ஒழிப்பில் முன்னேறிச் சென்று கொண்டிருக்கிறோம்.
தேர்தல் வாக்குறுதிகளை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு புதிதாக தொடங்கப்படும் தனியார் தொழிற்சாலை, கம்பெனிகளில் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்றும் அவர் கூறினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகமும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் கூட்டணி அமைக்குமா? என்ற கேட்ட போது, "அதை அன்புமணியிடம் தான் கேட்க வேண்டும்" என்று பதில் அளித்தார் சௌமியா அன்புமணி.