10 கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை; நீருக்காக யாரிடமும் கையேந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை - சவுமியா அன்புமணி
ஒதுக்கப்படும் மானியங்கள் முறையாக விவசாயிகளுக்கு சென்று சேரவில்லை என சவுமியா அன்புமணி தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
Published : August 11, 2026 at 5:47 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஓடும் ஆறுகளில் 10 கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணையை கட்டினால் நீருக்காக நாம் யாரிடம் கையேந்த வேண்டிய தேவையில்லை என பாமக எம்எல்ஏ சவுமியா தெரிவித்துள்ளார்.
பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் இன்று உரையாற்றினார். அப்போது அவர், "சேவை உரிமை சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதாக அறிவித்திருந்த அரசுக்கு வாழ்த்துகள். இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்ற பாமக 13 வருடங்களாக குரல் கொடுத்து வருகிறது. தற்போது வேளாண் துறைக்கு வெறும் ரூ.16,000 கோடி தான் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் குறைவு.
வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் எதிர்பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் இல்லை. வெறும் கையில் முழம் போடுவது மிகவும் கடினம் தான். தாய் மாமன் சீரை முதல்வர் கொடுத்து விடுவார். ஆனால் அத்தை, மாமன் சீரை நாம் தான் கொடுக்க வேண்டும். 56,985 கோடி ரூபாய் மூலதன செலவினங்களுக்கு தமிழக அரசு ஒதுக்கியுள்ளது. ஆனால் முக்கியமானதாக நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு அதிகமாக நிதி ஒதுக்கி இருக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் பெய்யும் மழை நீர் எல்லாம் வீணாக கடலில் கலக்கிறது. 10 கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணையை கட்ட வேண்டும். அவ்வாறு கட்டினால் தான் தண்ணீரை சேமிக்க முடியும். தருமபுரிக்கு இரண்டு டிஎம்சி நீரும், சேலத்திற்கு 5 டிஎம்சி நீரும் தேவைப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 35 பெரிய ஆறுகள் உள்ளன. இதில் தடுப்பணை கட்டினால் கடலில் கலக்கும் நீரை தடுக்க முடியும். இதன் மூலம் 100 டிஎம்சி தண்ணீரை சேமிக்க முடியும். இவ்வாறு செய்தால் கர்நாடகாவிடம் கையேந்த வேண்டிய நிலை இல்லை.
தமிழ்நாட்டில் 42,000 ஏரிகள் இருந்தன. தற்போது 27,000 ஏரிகள் மட்டும் தான் உள்ளன. இவற்றை தூர்வாரினால் மட்டுமே 150 டிஎம்சி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும்.
விவசாயிகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் மானியங்கள் முறையாக விவசாயிகளுக்கு சென்று சேரவில்லை. பட்ஜெட்டில் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அவ்வாறு இல்லை. லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் படித்து விட்டு வெளியே வருகிறார்கள். அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது அரசு வேலையை தான். 3,000 அரசு வேலைக்கு 30,000 பேர் தேர்வு எழுதுகிறார்கள். 10 ஆண்டுகளாக தேர்வு எழுதுகிறார்கள். இருப்பினும் வேலை கிடைக்கவில்லை, தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகும் வேலை கிடைக்கவிக்லை.
அரசு வேலை என்பது கானல் நீராக உள்ளது. அரசாணை 152 படி சென்னை மாநகராட்சி தவிர மீதி உள்ள 20 மாநகராட்சிகளில் பணிகள் இல்லை. அனைத்து பணிகளும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்ற அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 479 பேரூராட்சிகளில் அவுட் சோர்சிங் (குத்தகை) மூலமாக தான் பணிகள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. 35 ஆயிரம் அரசு பணிகள் காலியாக உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 52 ஆயிரம் பணிகள் இந்த அரசாணை மூலமாக போய்விட்டது.
அன்புமணி மத்திய சுகாதார அமைச்சராக இருந்த போது பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்தார். ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் மிகப்பெரிய சிக்கல் உள்ளது. சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு, கூட்டுறவு கடன் தள்ளுபடி, இலவச மின்சாரம், டாஸ்மார்க் மதுக்கடைகளை படிப்படியாக மூடி பெண்களின் மகிழ்ச்சியை உறுதி செய்ய வேண்டும் போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.
காவிரி தருமபுரி உபரி நீர் திட்டத்தை தயவு செய்து மறந்து விடாதீர்கள். தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு காவேரி உபரி நீரை கொண்டு வாருங்கள். விவசாயிகளை கை விட்டு விடாதீர்கள்" என்றார்.
இதற்கு பதில் அளித்த நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், "கடந்த காலங்களில் நீர்வளத்துறைக்கு ஒதுக்கிய நிதியை விட அதிகமான நிதி தற்போதைய ஆட்சியில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏரி குளங்களை தூர்வாரம் பொருட்டு தனியாக அரசாணை வெளியிடப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் அடையாறு, கூவம், வேளச்சேரி ஆகிய ஏரிகள் தூர் வாரும் பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள 22,000 ஏரிகளை தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.