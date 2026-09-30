தமிழக அமைச்சரவையில் பாமக? சவுமியா அன்புமணி பதில்
சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பாமக தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் உள்ளது.
Published : September 30, 2026 at 5:26 PM IST
விழுப்புரம்: தமிழக அமைச்சரவையில் பாமக இடம்பெறும் என்று பரவி வரும் தகவல் குறித்து பாமக எம்எல்ஏ சவுமியா அன்புமணி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி கோட்டையில் அமைந்துள்ள வீர ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் பசுமைக் தாயகம் அமைப்பின் தலைவரும், தர்மபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செளமியா அன்புமணி இன்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த சவுமியா அன்புமணி, "கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு நடைபெற்ற சிங்கப்பெண் நடைப்பயணம் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதற்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்கு ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தேன்" என்றார்.
எஸ்.ஐ.ஆர் பற்றி பேசிய அவர், "SIR பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்னும் உள்ளது. அதன் பிறகு தான் விளக்கமாக சொல்ல முடியும்" என்றார்.
தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் பாமக இடம்பெறும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளதே என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த செளமியா அன்புமணி, "அது வதந்தி, அதற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டாம்" எனத் தெரிவித்தார்.
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தவெக அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம் செய்யப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. தவெக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், பாமகவும் இடம்பெறும் என்று தகவல் வெளியாகி வந்தது.
இதற்கிடையே சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பாமக தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் உள்ளது. பாமகவின் இந்த முடிவு தவெகவின் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதற்கு முன்னோட்டம் என்றும் செய்திகள் வெளியாகின. இந்நிலையில், இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக சௌமியா அன்புமணி பதில் அளித்துள்ளார்.