பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு மரண தண்டனை, என்கவுண்டர்தான் தீர்வு - செளமியா அன்புமணி, பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆவேசம்
ஆளுநர் உரை ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் அறிவிப்பாக இருப்பதாக தேதிமுக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 7:37 PM IST
சென்னை: பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் என பாமக எம்.எல்.ஏ செளமியா அன்புமணியும், என்கவுண்டர்தான் தீர்வு என்று தேதிமுக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்தும் ஆவேசமாக கூறியுள்ளனர்.
தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் இன்று ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உரையுடன் தொடங்கியது. இதில் பங்கேற்ற பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செளமியா அன்புமணி கூட்டத்தொடரின் இன்றைய நிகழ்வுகளுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்செயல்கள் அதிகரிப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், ”பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள மது, போதைப்பழக்கத்தை தமிழ்நாட்டை விட்டு ஒழிக்க வேண்டும். பெண்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தனியாக ஒரு டிஜிபியை அமைத்து அவரின் கீழ் ஒரு குழு அமைத்து செயல்பட வேண்டும்.
இதுபோன்ற குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். தவறு செய்பவர்கள் யார் என்பதை உடனடியாக கண்டறிந்து அவர்களுக்கு காலம் தாழ்த்தாமல் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை உடனுக்குடன் நிறைவு செய்து உடனடியாக தண்டனை வழங்க வேண்டும். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் செய்பவர்களுக்கு உயிர் பயத்தை தரும் வகையில் மரண தண்டனத்தை வழங்க வேண்டும்” என அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும் ஆளுநர் உரையில் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு இடம்பெற்றிருப்பது குறித்து பேசிய அவர், “85 வருடங்களாக சமூக நீதி, சமூக பொருளாதார சர்வே நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருந்து வருகிறது. சாதிவாரியான கணக்கெடுப்பு, சமூக பொருளாதார கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று ஆளுநர் உரையில் கூறப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் நன்றி மகிழ்ச்சி தெரிவித்து கொள்கிறோம்" என்று சௌமியா அன்புமணி கூறினார்.
ஆளுநர் உரை ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவு
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தேதிமுக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், “ஆளுநர் உரை ஆளும் கட்சிக்கு முழுமையாக ஆதரவு தெரிவிக்கும் ஒரு அறிவிப்பாகவே பார்க்கிறேன். ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற்ற வளர்ச்சி திட்டங்கள் அறிவிப்பாக மட்டும் இல்லாமல், அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்படியொரு ஆளுமைமிக்க ஆட்சியாக இது இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்." என்றார்.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் சம்பவங்கள் குறித்த கேள்விக்கு, “கண்டிப்பாக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் மட்டுமே பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு முழுமையான ஒரு தீர்வாக அமையும். இதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. அதைத்தான் என்னுடைய வேண்டுகோளாக முதலமைச்சரிடமும் சொல்லியிருக்கிறேன். இதற்கு என்கவுண்டர்தான் தீர்வு என்பது என் கருத்து” என பதிலளித்தார்.
விவசாய கடன் தள்ளுபடி பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் இதனால் அரசுக்கு கூடுதல் செலவு என்று இன்று படித்தேன். ஆனால் விவசாயிகள் இதில் திருப்தியாக இருக்கிறார்களா என்பதுதான் கேள்வி. பயிர்கடன் தள்ளுபடி என்றால், அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியாக, அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் முறையான பயிர்கடன் தள்ளுபடி வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தேமுதிகாவின் நிலைப்பாடு" என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.