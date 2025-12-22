ETV Bharat / state

திருத்தணி கஞ்சா நகரமாக மாறியுள்ளது - சவுமியா அன்புமணி குற்றச்சாட்டு

சௌமியாவுடன் வந்திருந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட பாமகவினர் அனுமதி மீறி விஐபி கதவு வழியாக உள்ளே செல்ல முயன்றனர். அவர்களை கோயில் ஊழியர்கள் தடுத்தனர். இதனால் கோயில் ஊழியர்களை பாமகவினர் இழுத்து தள்ளிவிட்டு உள்ளே சென்றனர்.

உரையாற்றிய சவுமியா அன்புமணி
உரையாற்றிய சவுமியா அன்புமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 22, 2025 at 4:02 PM IST

திருவள்ளூர்: திருத்தணி கஞ்சா நகரமாக மாறியுள்ளதாக பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவர் சவுமியா அன்புமணி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

பாமக தலைவர் அன்புமணி, ‘தமிழக மக்கள் உரிமை மீட்புப் பயணம்' என்ற பெயரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் 108 நாட்கள் பயணம் மேற்கொண்டார். அதை தொடர்ந்து பெண்களுக்கான உரிமைகளை வலியுறுத்தி பாமக துணை அமைப்பான, ''பசுமைத் தாயகம்'' தலைவராக உள்ள சவுமியா அன்புமணி தமிழ்நாடு முழுவதும் ‘'தமிழக மகளிர் உரிமை மீட்புப் பயணம்’' மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அந்த வகையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி தொகுதி ஆர்கே பேட்டையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தமிழக மகளிர் உரிமை மீட்புப் பயணம் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில், பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி கலந்து கொண்டார்.

அவருக்கு கலை நிகழ்ச்சியுடன் பாமகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இந்த நிகழ்வில் திரளான பெண்கள் முன்பு சௌமியா அன்புமணி பேசியதாவது:

எதிர்கால நமது அடுத்த தலைமுறையினரை கருத்தில் கொண்டு இந்தக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 1953-ல் எல்லை போராட்ட தியாகிகள் திருத்தணியை போராடி தமிழகத்தில் இணைத்தனர். அதிகமான போதை பழக்கம் உள்ள மாவட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டம். திருத்தணி எல்லைப் பகுதி என்பதால் போதைப் பழக்கம் அதிகமாக உள்ளது. பொதட்டூர்பேட்டையில் இன்சூரன்ஸ் பணத்துக்காக தகப்பனையே கொன்ற மகன்கள். கும்மிடிப்பூண்டி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட வழக்குகள் போதைப் பழக்கத்தால் நடைபெற்றவை. திருத்தணி கஞ்சா நகரமாக மாறியுள்ளது.

திருத்தணி பகுதியில் நெசவாளர்கள் அதிகம் உள்ளனர். ஆட்சிக்கு வந்தால் நெசவு பூங்கா அமைக்கப்படும் என, வாக்குறுதி தந்தது ஆளுங்கட்சி. ஆனால் இதுவரை அமைக்கப்படவில்லை. திருத்தணி சுற்றுவட்டார பகுதியில் பூ விவசாயம் அதிகளவில் நடைபெற்று வருகிறது. அதனை மதிப்பு கூட்ட இதுநாள் வரை நறுமணப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் ஆலை திறக்கப்படவில்லை. திருத்தணி அரசு மருத்துவமனை தரம் உயர்த்தப்பட்டாலும் மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. உள்ளாட்சி நிர்வாக பதவிகளுக்கு பெண்கள் அதிக அளவில் போட்டியிட்டு வெற்றியை பெற்று தங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு சௌமியா அன்புமணி பேசினார்.

காதுகளை மூடிக் கொண்ட சௌமியா அன்புமணி

முன்னதாக திருத்தணி முருகன் கோயிலில் சௌமியா அன்புமணி இன்று காலை சாமி தரிசனம் செய்தார். மலைக் கோயிலுக்கு காலை 9 மணிக்கு வருகை தந்த சௌமியா அன்புமணிக்கு திருக்கோயிலில் விஐபி கேட் வழியாக சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய ஐந்து நபர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் அவருடன் வந்திருந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட பாமகவினர் அனுமதி மீறி விஐபி கதவு வழியாக உள்ளே செல்ல முயன்றனர். அவர்களை கோயில் ஊழியர்கள் தடுத்தனர். இதனால் கோயில் ஊழியர்களை பாமகவினர் இழுத்து தள்ளிவிட்டு உள்ளே சென்றனர்.

இதன் பின்னர் பாமகவினர் கொடிமரம் அருகே இருந்த கோயில் கண்காணிப்பாளர் கஜேந்திரன் மற்றும் பேஸ்கர் தாமோதரனை பார்த்து, ''எங்களையே கோயில் உள்ளே விட மாட்டியா? உங்களை இங்கேயே காலி செய்து விடுவோம்'' என்று கொலை மிரட்டல் விடுத்து ஆபாச வார்த்தையால் திட்டினர். இதை கேட்ட சௌமியா அன்புமணி இரண்டு காதுகளையும் பொத்திக் கொண்டு முகம் சுழித்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றார்.

