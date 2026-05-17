மழை பிரியர்களுக்கு நற்செய்தி; கேரளத்தில் வரும் 26 இல் துவங்குகிறது தென்மேற்கு பருவமழை

Published : May 17, 2026 at 3:44 PM IST

சென்னை: கேரள பகுதிகளில் வரும் 26-ம் தேதி வாக்கில் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கக்கூடும் என்று சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, நேற்று மாலை வலுவிழந்தது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. புதுவையில் லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது. காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது.

சுத்தமல்லி அணை (அரியலூர்), நாவலூர் கோட்டப்பட்டு (திருச்சிராப்பள்ளி) தலா 7, ஒரத்தநாடு (தஞ்சாவூர்), முத்துப்பேட்டை (திருவாரூர்) தலா 6, திருத்துறைப்பூண்டி (திருவாரூர்), பாலவிடுதி (கரூர்), செட்டிகுளம் (பெரம்பலூர்) தலா 5 என மழை பதிவாகி உள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை அநேக இடங்களில் 3-6° செல்சியஸ் வரை உயர்ந்தும், தமிழகத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏதுமில்லை.

தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை அநேக இடங்களில் இயல்பை விட 2-4° செல்சியஸ் வரை குறைந்தும், தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டியும் இருந்தது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழை துவக்கம் எப்போது?

தென்மேற்கு பருவமழை கேரள பகுதிகளில் வரும் 26-ம் தேதி வாக்கில் துவங்கக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை இன்று பெய்யக்கூடும்.

நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை நாளை பெய்யக்கூடும்.

இதேபோன்று, கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை மறுநாள் ( மே 19) இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பொறுத்தவரை, இன்றும், நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36-37° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28-29° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

KERALAM SOUTHWEST MONSOON
TODAY MAY 17 CHENNAI WEATHER
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்
மே 17 தமிழ்நாடு வானிலை
MAY 17 TN WEATHER UPDATE

