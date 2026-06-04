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கேரளத்தில் தொடங்கியது தென்மேற்கு பருவமழை; தமிழகத்தில் 4 நாள்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு

நகரத்தின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 7:16 PM IST

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சென்னை: தென்மேற்கு பருவமழை கேரளப் பகுதியில் இன்று தொடங்கியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று தொடங்கி வருகின்ற 8 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கேரளம், கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை இன்று (மே 4) துவங்கி உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், லட்சத்தீவு, வடகிழக்கு வங்கக்கடல், மத்தியகிழக்கு அரபிக்கடலின் சில பகுதிகளிலும் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கி இருப்பதாக அது தெரிவித்து உள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் வி.ஆர். துரை வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிக்கையில், 'கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவையிலும் மழை பெய்துள்ளது. காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்சமாக, திருநெல்வேலி நாலுமுக்கு பகுதியில் 87.0 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது.

வெப்பநிலையைப் பொருத்த வரை தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2-3° செல்சியஸ் வரை குறைந்தும், ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இயல்பு நிலையை ஒட்டியும் இருந்தது.

தென்மேற்கு பருவமழை லட்சத்தீவு, தென்மேற்கு, தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், மத்தியகிழக்கு அரபிக்கடல், கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகள் உள்ளிட்டவற்றில் இன்று (ஜூன் 4) துவங்கி உள்ளது.

தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று பெய்யக்கூடும்.

அந்தவகையில், நீலகிரி, கோவை, தேனி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், இராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை இன்று பெய்யக்கூடும்" என அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

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இதேபோல், நாளை தொடங்கி வருகின்ற 8 ஆம் தேதி வரை லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெய்ய வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39-40° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 29-30° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதேநேரத்தில் நகரத்தின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் கன மழையும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38-39° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28-29° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கும்' எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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தென்மேற்கு பருவமழை
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