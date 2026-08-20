தென் மாநில முதலமைச்சர் மாநாடு: காவிரி விவகாரம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பேச வாய்ப்பு
31-வது தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : August 20, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: தென் மாநில முதலமைச்சர் மாநாட்டில் காவிரி விவகாரம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பேசவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை அடுத்த மாமல்லபுரத்தை அடுத்த கோவளத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் 31-வது தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு இன்று நடைபெற்று வருகிறது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் தமிழகத்தின் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், எரிசக்தித் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, கர்நாடகத்தின் முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், கேரளத்தின் முதலமைச்சர் சதீஷன், தெலங்கானா துணை முதலமைச்சர் மல்லு பாட்டி விக்ரமர்கா உள்ளிட்டோரும் மாநாட்டில் கலந்து கொள்கின்றனர். புதுச்சேரி சார்பில் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளும், அந்தமான் மற்றும் இலட்சத்தீவுகள் சார்பில் மத்திய அரசின் உயர் பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றுள்ளனர்.
தென்மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்துதல், மாநிலங்களுக்கு இடையே நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு சுமுகமான தீர்வு காணுதல், மத்திய, மாநில அரசுகளின் பல்வேறு திட்டங்களை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துதல் உள்ளிட்டவை இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நோக்கங்களாக உள்ளன.
மாநாட்டில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நீர்வளப் பகிர்வு தொடர்பான விவகாரங்கள் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக காவிரி நீர்ப்பகிர்வு, கர்நாடகத்தின் மேகதாது அணைத் திட்டம் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பேசவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைப் பிரச்சினைகள், எல்லைப் பகுதிகளில் குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுப்பது, சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான விவகாரங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற வாய்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தென்மாநிலங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிப்பது, மாநிலங்களுக்கு இடையே தொழில் மற்றும் வர்த்தக ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது, புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பது உள்ளிட்ட பொருளாதார ரீதியான அம்சங்களும் மாநாட்டில் இடம்பெற உள்ளன.
நாடு முழுவதும் தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான விவாதங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதன் மூலம் தென்மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கப்படுமோ என்ற அச்சமும் நிலவி வருகிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தென் மாநில முதலமைச்சர்கள் மத்தியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா விளக்கம் அளிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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இன்று காலை 10.30 மணியளவில் மாநாட்டின் துணைத் தலைவராக உள்ள தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் வரவேற்புரையாற்றி தொடங்கி மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார். மாநாட்டின் விவாதங்கள் பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாநாட்டையொட்டி கோவளம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பலத்த காவல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மாநாடு நடைபெறும் தனியார் நட்சத்திர விடுதி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் காவல்துறையின் தீவிர கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. முக்கிய சாலைகள், சந்திப்புகள் மற்றும் மாநாடு நடைபெறும் பகுதிகளில் ஏராளமான போலீஸார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தென்மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான ஆலோசனைகள் நடைபெற உள்ளதால், 31வது தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு அரசியல் மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.