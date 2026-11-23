பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் கொடிகட்டிப் பறக்கும் தென் மாநிலங்கள்: மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் புகழாரம்
"புதிய தொழில்நுட்பங்களை இணைத்து பட்டுப்புழு வளர்ப்புத் துறையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் கூறியுள்ளார்.
Published : November 23, 2026 at 5:58 PM IST
சென்னை: பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் முன்னிலையில் இருப்பதாக மத்திய ஜவுளி அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று (நவம்பர் 23) பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மற்றும் பட்டுத்தொழில் குறித்த 27-வது சர்வதேச மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் கலந்து கொண்டார்.
மாநாட்டில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங், 'கடந்த 2014- ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் பட்டு உற்பத்தி 26,000 மெட்ரிக் டன்னாக இருந்த நிலையில், தற்போது 42,000 மெட்ரிக் டன்களாக உயர்ந்துள்ளது. வரும் ஆண்டுகளில் சீனாவை மிஞ்சும் அளவிற்கு இந்தியா பட்டு உற்பத்தியில் வளர்ச்சியடையும்.
2030- 2031 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் பட்டு உற்பத்தியை 60,000 மெட்ரிக் டன்னாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டுப்புழு வளர்ப்பு என்பது விவசாயிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பையும், வருமானத்தையும் வழங்கும் முக்கியத் துறையாக விளங்குகிறது. ஒரு ஹெக்டேர் நிலத்தில் மல்பெரி சாகுபடி மேற்கொள்வதன் மூலம் ஆண்டு முழுவதும் சுமார் 20 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்க முடியும்.
இந்த சர்வதேச பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மாநாட்டில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முயற்சிகள் இதற்கு வழிவகுத்துள்ளன.
பட்டுப்புழு வளர்ப்பு ஜவுளித்துறையைத் தாண்டி மருத்துவம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் பல்வேறு தொழில்துறைகளிலும் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் பட்டுப்புழுக்களுக்கு ஏற்படும் நோய்களைக் கண்டறியும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. புதிய தொழில்நுட்பங்களை இணைத்து பட்டுப்புழு வளர்ப்புத்துறையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மல்பெரி சாகுபடி மூலம் கார்பனை உறிஞ்சும் திறன் இருப்பதால், பட்டுப்புழு வளர்ப்பை கார்பன் சந்தையுடன் இணைக்க வேண்டும். இதன்மூலம் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கும் வகையில் சர்வதேச பட்டுத்தொழில் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் முன்னணியில் உள்ளன. ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் அடுத்த நிலையில் உள்ளன. வட இந்திய மாநிலங்களிலும் பட்டுப்புழு வளர்ப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
பட்டுப்புழு வளர்ப்புத் துறையில் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு, ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் பட்டு உற்பத்தியை அதிகரித்து, உலகளாவிய பட்டுச் சந்தையில் இந்தியாவின் பங்கை மேலும் வலுப்படுத்துவதே இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நோக்கம்" என தெரிவித்தார்.
இந்த மாநாட்டில் நோயற்ற பட்டுப்புழு முட்டைகள் உற்பத்தி, மருத்துவத்துறையில் பட்டின் பயன்பாடு, புதிய பட்டுப்புழு இனங்கள், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உற்பத்தி முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து தொழில்நுட்ப அமர்வுகளில் விவாதிக்கப்பட உள்ளன.