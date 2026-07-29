ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் சிறப்பு ரயில் சேவை ஆகஸ்ட் இறுதி வரை நீட்டிப்பு
ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் இடையேயான வாராந்திர சிறப்புகளின் சேவை நீட்டிப்பு, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள நேர அட்டவணை, நிறுத்தங்கள் மற்றும் பெட்டிகள் அமைப்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அமல்படுத்தப்படும்.
Published : July 29, 2026 at 3:29 PM IST
மதுரை: ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் இடையேயான வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களின் சேவை ஆகஸ்ட் இறுதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ரயிலில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், பண்டிகை மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் இடையேயான வாராந்திர சிறப்பு ரயிலின் சேவையை ஆகஸ்ட் இறுதி வரை நீட்டிக்க தெற்கு ரயில்வே இன்று (ஜூலை 29) அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த அறிவிப்பின்படி, முன்னிட்டு ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் இடையேயான வாராந்திர சிறப்புகளின் சேவை நீட்டிப்பு, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள நேர அட்டவணை, நிறுத்தங்கள் மற்றும் பெட்டிகள் அமைப்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அமல்படுத்தப்படும்.
அதன்படி, வண்டி எண் 07355 ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் இடையேயான வாராந்திர சிறப்பு ரயிலின் சேவை, ஹூப்ளியில் இருந்து வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் காலை 6.50 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 5.20 மணிக்கு ராமேஸ்வரம் சென்றடையும். இந்த ரயில்களின் சேவை ஆகஸ்ட் 2, 9, 16, 23 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் மொத்தம் 5 சேவைகளாக இயக்கப்படும்.
அதே போல், மறுமார்க்கத்தில் வண்டி எண் 07356 ராமேஸ்வரம் - ஹூப்ளி சிறப்பு விரைவு ரயில் சேவை, ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில் இரவு 8 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் மாலை 7.40 மணிக்கு ஹூப்ளி சென்றடையும். இந்த ரயில் ஆகஸ்ட் 3, 10, 17, 24 மற்றும் 31 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு ஜூலை 29 காலை 11 மணி முதல் தெற்கு ரயில்வே முன்பதிவு மையங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் வாயிலாக தொடங்கியது என தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இதற்கு முன்னதாக, ரயில்களின் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், நாகர்கோவில் - கோயம்புத்தூர் அதிவிரைவு ரயில், ராமேஸ்வரம் - திருப்பதி விரைவு ரயில், ராமேஸ்வரம் - கன்னியாகுமரி அதிவிரைவு ரயில் மற்றும் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி சப்தகிரி விரைவு ரயில்களில் தற்காலிக கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.