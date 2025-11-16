ETV Bharat / state

ஏழு மாதங்களில் 29 மில்லியன் பேர் பயணம் - தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்டத்தின் அபார சேவை!

தெற்கு ரயில்வேயின் மதுரை கோட்டம் கடந்த ஏழு மாதங்களில் மொத்தம் 29 மில்லியன் பயணிகளை கையாண்டுள்ளது.

மதுரை ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வு
மதுரை ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: ரயில்வே திட்டங்களை நிறைவேற்றும்போது ரயில்வேயில் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் தங்களை ரயில் பயணிகளாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.‌ அப்போதுதான் திட்டங்களை சிறப்பாக வடிவமைக்க முடியும் என்று
தெற்கு ரயில்வே கூடுதல் பொது மேலாளர் விபின் குமார் அறிவுறுத்தினார்.

மதுரை ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்றுவரும் மறுசீரமைப்பு பணிகளை தெற்கு ரயில்வே கூடுதல் பொது மேலாளர் விபின் குமார் நேற்று ஆய்வு செய்தார். அவருடன் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா, கூடுதல் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் எல்.என். ராவ், கட்டுமானப் பிரிவு இணை முதன்மை பொறியாளர் கே. ஜி. ஞானசேகர் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

முன்னதாக, ரயில்வே கட்டமைப்பு திட்டங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். மதுரை கோட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின்போது, "ரயில்வே துறை மக்களின் சேவைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. எனவே ரயில்வே கட்டமைப்பு திட்டங்களை நிறைவேற்றும்போது அதிகாரிகள் தங்களை பயணிகளை போல பாவித்து திட்டங்களை வடிவமைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவற்றை சிறப்பாக கட்டமைக்க இயலும்," என்றார்.

மேலும், " 'ரயில் மதாத்' செயலி மூலம் பயணிகளிடமிருந்து வரும் புகார்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். ரயில்வே நலத்திட்டங்களை நிறைவேற்ற பயணிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்துக்கான வருமானத்தை அதிகரிக்க முயற்சிக்க வேண்டும்" எனவும் அவர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

தெற்கு ரயில்வே கூடுதல் பொது மேலாளர் விபின் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்டம்
தெற்கு ரயில்வே கூடுதல் பொது மேலாளர் விபின் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையும் படிங்க: அடுத்தக்கட்டத்துக்கு நகரும் கரூர் சம்பவ வழக்கு: உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தினரிடம் சிபிஐ விசாரணை தொடக்கம்

"கடந்த ஏழு மாதங்களில் மதுரைக் கோட்டம் 144 தினசரி ரயில்கள் மற்றும் 122 காலமுறை ரயில்களை இயக்கி மொத்தம் 29 மில்லியன் பயணிகளை கையாண்டுள்ளது. அதேபோல, இக்குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திவ் சரக்கு போக்குவரத்தும் 10.11 சதவீத வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டின் இலக்கான 116 கி.மீ. ரயில் பாதைகள் பலப்படுத்துதல் பணியில் 73 கி.மீ. தூர பாதைகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 68 கி.மீ. தூர ரயில் பாதைகள் இலக்கில் 48 கி.மீ. தூர வழித்தடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன," என்றார்.

அத்துடன். "பாதுகாப்பான ரயில் பயணத்திற்கு நான்கு ரயில் சாலை கடவுப் பாதைகள் சைகை முறை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. தெற்கு ரயில்வேயில் முதன்முறையாக திண்டுக்கல் மற்றும் திருநெல்வேலி ரயில் பாதைகள் மின்சார பராமரிப்பு பணிமனை, மதுரை ரயில் பாதை மின்சார பராமரிப்பு கட்டுப்பாட்டு அறை ஆகியவற்றிற்கு ஐஎஸ்ஓ தரச் சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது," என்ற மகிழ்ச்சிகரமான தகவலும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பகிரப்பட்டது.

தெற்கு ரயில்வே கூடுதல் பொது மேலாளர் விபின் குமார், மூன்று நாள் பயணமாக மதுரை கோட்டத்திற்கு வந்துள்ளார். வெள்ளிக்கிழமை அன்று ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு பணிகள் மற்றும் பாம்பன் ரயில் தூக்குப் பாலம் ஆகியவற்றை அவர் ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து நேற்று, மதுரை ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்தார். இன்று அவர், மதுரை - திருநெல்வேலி பாதையை ரயில் கண்ணாடி சுவர் வாயிலாக ஆய்வு செய்ய உள்ளார்.

TAGGED:

SOUTHERN RAILWAY MANAGER INSPECTION
TRAIN SERVICE IN INDIA
MADURAUI JUNCTION
தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்டம்
SOUTHERN RAILWAY MADURAI DIVISION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.