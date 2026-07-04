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கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க நெல்லை டூ சென்னை வாராந்திர அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் - தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு

சென்னை - நெல்லை ரயில்கள் வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை எழும்பூரிலிருந்தும், நெல்லை - சென்னை ரயில்கள் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை நெல்லையிருந்தும் புறப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 9:55 AM IST

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சென்னை: சென்னையிலிருந்து நெல்லை வரை செல்கிற ரயில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக நெல்லை - சென்னை எழும்பூர் - நெல்லை வராந்திர அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில்களை ஜூலை 9ஆம் தேதி முதல் இந்த மாத இறுதி வரை இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதற்கான முன்பதிவு இன்று (ஜூலை 4) காலை 8 மணி முதல் துவங்கியுள்ளது.

தென் மாவட்ட ரயில் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில்கொண்டும், கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காகவும், திருநெல்வேலி - சென்னை எழும்பூருக்கு வாராந்திர அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில்களை இயக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது.

அதன் அடிப்படையில் வண்டி எண் 06070 திருநெல்வேலி - சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில் திருநெல்வேலியிலிருந்து ஜூலை 9, 16, 23 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில், அதாவது ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை அன்றும் இரவு 11.35 மணியளவில் புறப்பட்டு மறுநாள் (வெள்ளிக்கிழமைகளில்) காலை 10.45 மணியளவில் சென்னை எழும்பூரை சென்றடையும்.

தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மறுமார்க்கமாக வண்டி எண் 06069 சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில், சென்னை எழும்பூரிலிருந்து ஜூலை 10, 17, 24 மற்றும் 31 ஆகிய தேதிகளில், அதாவது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை அன்றும் பிற்பகல் 1.25 மணியளவில் புறப்பட்டு மறுநாள் (சனிக்கிழமைகளில்) அதிகாலை 1 மணியளவில் திருநெல்வேலியைச் சென்றடையும்.

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மேற்கண்ட வாராந்திர ரயில்களில் இரண்டடுக்கு குளிர்சாதனப் பெட்டி 1, மூன்றடுக்கு குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் 8, இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதிப் பெட்டிகள் 7, பொதுப்பெட்டிகள் 4, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பொதுப்பெட்டி மற்றும் சரக்குப் பெட்டிகள் தலா 2 என மொத்தம் 22 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.

இருமார்க்கத்திலும் ரயில்கள் கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு மற்றும் தாம்பரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். மேற்கண்ட ரயில்களுக்கான முன்பதிவுகள் இன்று (ஜூலை 4) காலை 8 மணியிலிருந்து துவங்கி இருப்பதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

சென்னை டூ நெல்லை சிறப்பு ரயில்
தெற்கு ரயில்வே
SOUTHERN RAILWAY
WEEKLY SUPERFAST SPECIAL TRAIN
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