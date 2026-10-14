ரயிலில் சத்தமாக செல்போனில் வீடியோ பார்த்தால் அபராதம் முதல் 6 மாதம் வரை சிறை - தெற்கு ரயில்வே எச்சரிக்கை
ரயிலில் பயணிகளுக்கு இடையூறு செய்பவர்கள் முதல் முறை பிடிபடும்போது 1,000 ரூபாய் அபராதம், ரயிலில் இருந்து இறக்கி விடுதல், பயணச்சீட்டு அல்லது பாஸ் ரத்து செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
Published : October 14, 2026 at 11:06 PM IST
சென்னை: ரயில்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் ஹெட்போன் பயன்படுத்தாமல், அதிக சத்தத்துடன் மொபைல் போன்களில் பாடல் கேட்பது, வீடியோ பார்ப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் அதிகபட்சமாக 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் மற்றும் 6 மாதம் சிறை தண்டனை வரை விதிக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது.
ரயில்களில், அதிக சத்தத்துடன் செல்போனில் வீடியோ பார்ப்பவர்கள், ரீல்ஸ் பார்ப்பவர்கள், கேம் விளையாடுபவர்கள் இனி எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறத்தப்பட்டுள்ளது.
ரயில்களில் பயணம் செய்யும் பயணிகள், அதிக சத்தத்துடன் வீடியோ செல்போன்களில் பார்த்து வருகின்றனர். இதனால், இதனால் பிற பயணிகளுக்கு இடையூறுகள் ஏற்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே துறைக்கு அதிக அளவில் புகார்கள் வருகின்றன.
இதையடுத்து, ரயில்களில் செல்போனில் அதிக சத்தத்துடன் வீடியோ பா்ரப்பதற்கு தடை விதிக்கப்படுகிது. இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு தெற்கு ரயில்வே அனுப்பியுள்ள உத்தரவில், "1989-ஆம் ஆண்டின் ரயில்வே சட்டத்தின் பிரிவு 145(2)-ன் கீழ், பொதுமக்களுக்கு சத்தம் மூலம் இடையூறு ஏற்படுத்துவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். மேலும், சமீபத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட ஜான் விஸ்வாஸ் திருத்தச் சட்டம், 2026-இன்படி, இந்த பிரிவின் கீழ் விதிக்கப்படும் அபராதம் மற்றும் தண்டனைகள் கணிசமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன் அடிப்படையில் ரயில்களில் பயணம் செய்யும்போது செல்போன்களில் அதிக சத்தத்துடன் ஆடியோ, வீடியோ பார்த்தல், நீண்ட நேரம் சத்தமாகப் பேசுதல், மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கும் வகையில் ரிங்டோன்களை வைத்திருத்தல் ஆகியவற்றுக்கு தடை செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு ரயிலில் பயணிகளுக்கு இடையூறு செய்பவர்கள் முதல் முறை பிடிபடும்போது 1,000 ரூபாய் அபராதம், ரயிலில் இருந்து இறக்கி விடுதல், பயணச்சீட்டு, பாஸ் ரத்து செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
ரயில்வே ஊழியர்களின் எச்சரிக்கையைப் புறக்கணித்து, செல்போனில் அதிக சத்தம் வைத்து இடையூறு செய்வது தொடர்ந்தால், 5,000 ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். அல்லது ஆறு மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம். அல்லது அபராதம், சிறைத்தண்டனை ஆகிய இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.
|இதையும் படிங்க.. ‘டிஜிட்டல் கைது’ என மிரட்டி ஓய்வுபெற்ற அதிகாரியிடம் ரூ.28.50 லட்சம் மோசடி; கேரளாவை சேர்ந்த மூவர் கைது
ரயிலில் டிக்கெட் பரிசோதகர்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூத்த வணிகத் துறை அதிகாரிகள் விதிமீறலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு உடனடியாக அபராதம் விதிக்க அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் ஹெட்போன் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் பிராந்திய மொழிகளில் ரயில் நிலைய ஊழியர்கள் பொது விழிப்புணர்வு அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.