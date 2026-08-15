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தெற்கு ரயில்வே வருவாய் 8.84% அதிகரிப்பு – கடந்த நிதியாண்டில் வருவாய் ரூ.13,778 கோடி

கடந்த நிதியாண்டில் இருந்து நடப்பு நிதியாண்டு ஜூலை வரை, 39 ஜோடி புதிய ரயில்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 7,550 சிறப்பு ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டுள்ளன என்று சுப்பாராவ் தெரிவித்தார்.

சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்ற தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் சுப்பாராவ்
சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்ற தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் சுப்பாராவ் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 9:08 PM IST

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சென்னை: தெற்கு ரயில்வே வருவாய் 8.84 சதவீதம் அதிகரித்து, கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.13,778 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் சுப்பாராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

தெற்கு ரயில்வே சார்பில், 80-வது சுதந்திர தின விழா, சென்னை பெரம்பூர் ரயில்வே மைதானத்தில் கொண்டாடப்பட்டது.

விழாவில் தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் சுப்பாராவ் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார். தொடர்ந்து சிறப்பாக பணியாற்றிய ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்தார்.

விழாவில் அவர் பேசுகையில், "2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் தெற்கு ரயில்வேயின் தொடக்க மொத்த வருவாய் ரூ.13,778 கோடியாக பதிவாகியுள்ளது. இது முந்தைய நிதியாண்டை விட 8.84 சதவீதம் அதிகம் உயர்ந்துள்ளது.

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கடந்த நிதியாண்டில் தெற்கு ரயில்வே 4.2184 கோடி டன் சரக்குகளை கையாண்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஜூலை வரை 1.348 கோடி டன் சரக்குகள் கையாளப்பட்டுள்ளன. இந்த நிதியாண்டில் 4.3 கோடி டன் சரக்குகளை கையாள இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் போக்குவரத்திலும் 4.7 சதவீத வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் 76.765 கோடி பயணிகள் தெற்கு ரயில்வேயில் பயணம் செய்துள்ளனர்.

புதிய ரயில்கள், சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் தேவைக்கேற்ப கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்பட்ட நிலையிலும், ரயில்களின் நேரந்தவறாமை 91.3 சதவீதமாக இருந்துள்ளது. இது இந்திய ரயில்வே அளவில் 3 வது சிறந்த செயல்பாடாகும். கடந்த நிதியாண்டில் இருந்து நடப்பு நிதியாண்டு ஜூலை வரை, 39 ஜோடி புதிய ரயில்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

7,550 சிறப்பு ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டுள்ளன. 100 ரயில்களில் 121 கூடுதல் பெட்டிகள் நிரந்தரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 31 ஜோடி ரயில்கள் LHB பெட்டிகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. தற்போது தெற்கு ரயில்வேயில் 12 ஜோடி வந்தே பாரத் மற்றும் 11 ஜோடி அம்ரித் பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. வேளச்சேரி–பரங்கிமலை , இரணியல்–நாகர்கோவில் டவுன் பகுதிகளில் ரயில் இணைப்பு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ் தேர்வு செய்யப்பட்ட 95 நிலையங்களில் 33 நிலையங்கள் ஏற்கனவே திறக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 13 முக்கிய நிலையங்களில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பயணிகளின் பாதுகாப்புக்கு தொடர்ந்து முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து அவர் மேலும் பேசுகையில், "2025-26 நிதியாண்டில் சூரியசக்தி மூலம் 62.3 லட்சம் யூனிட் மின்சாரமும், காற்றாலை மூலம் 2.8 கோடி யூனிட் மின்சாரமும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ரூ.25 கோடி சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.

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224 கி.மீ. ரயில் பாதைகள் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் தெற்கு ரயில்வேயின் ஒட்டுமொத்த மின்மயமாக்கல் 98 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. பழைய இரும்பு உள்ளிட்ட கழிவுப் பொருட்களை விற்றதன் மூலம் ரூ.539 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. ஆர்ஆர்பி, ஆர்ஆர்சி, சிஜிஏ உள்ளிட்ட ஆள்சேர்ப்பு முகமை மூலம் 2025-26-ல் சுமார் 3,000 பேர் பணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 2,008 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு அவர்களின் பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆர்பிஎஃப் வீரர்களின் துரித நடவடிக்கையால் 38 பயணிகள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

தேசிய மற்றும் சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தெற்கு ரயில்வே ஊழியர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.

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