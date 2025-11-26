ETV Bharat / state

ரூ.347.47 கோடி செலவில் சீரமைக்கப்பட்டுலரும் மதுரை ரயில் நிலையம் எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும்?

மதுரை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ரயில் நிலையங்களில் நடைபெற்றுவரும் சீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகளை தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங் இன்று ஆய்வு செய்தார்.

மதுரை கோட்ட ரயில் நிலைய வளர்ச்சி பணிகளை ஆய்வு செய்த தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங்
மதுரை கோட்ட ரயில் நிலைய வளர்ச்சி பணிகளை ஆய்வு செய்த தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 10:28 PM IST

மதுரை: ரூ.347.47 கோடி செலவில் நடைபெற்றுவரும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்து, 2026 நவம்பருக்குள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மதுரை ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.

திருநெல்வேலி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், மதுரை கோட்டத்திற்கு உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நடைபெறும் இந்த பணிகளை தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங் இன்று (நவ.26) ஆய்வு செய்தார்.

தொடர்ந்து, திருநெல்வேலி - திருச்சி இடையே சிறப்பு ஆய்வு ரயில் மூலம் ரயில்பாதை மற்றும் ரயில் நிலையங்களை ஆய்வு செய்தார். அப்போது கட்டுமான பிரிவு முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி சுசில் குமார் மவுரியா, முதன்மை பொறியாளர் சஞ்சய் பிரசாத் சிங், மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா உட்பட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.

திருநெல்வேலி

இதுகுறித்து மதுரை ரயில்வே கோட்டம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், 'திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் ரூ.92.8 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் கிழக்கு-மேற்கு பகுதி ரயில் முனைய கட்டடங்கள், 12 மீட்டர் அகல ரயில்பாதை, மேற்புறப்பகுதி பயணிகள் காத்திருப்பு வளாகம், எஸ்கலேட்டர்கள், லிஃப்ட்கள், மேம்பால நடைப்படிகள், வெளிவளாக மேம்பாடு, நடைமேடை மேம்பாடு ஆகிய பணிகள் அடங்கும். மேலும், நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் ரயில்களை தாமதமின்றி இயக்க கூடுதலாக 6-வது நடைமேடை அமைக்கும் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 60% பணிகள் நிறைவு பெற்று, அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது.

விருதுநகர்

விருதுநகர் ரயில் நிலையத்தில் அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலைய திட்டத்தின் கீழ், ரூ.30.55 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் தோரண நுழைவுவாயில், சுற்றுச்சுவர், வெளிவளாக மேம்பாடு, மேற்கூறையுடன் கூடிய 4 சக்கர மற்றும் இரு சக்கர வாகன காப்பகங்கள், ரயில் நிலைய கட்டட முகப்பு மேம்பாடு, ரயில் இயக்க துணை சேவை அலுவலகங்கள் இடமாற்றம், ஒருங்கிணைந்த விசாரணை மையம் அமைக்கும் பணி ஆகியவை அடங்கும்.

மேலும் பயணிகள் காத்திருப்புப் பகுதி மேம்பாடு, மின்தூக்கி வசதியுடன் கூடிய 6 மீட்டர் அகல நடை மேம்பால பணிகள், மேற்கூரை நீட்டிப்பு பணிகள் ஆகியவையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் 94% பணிகள் நிறைவு பெற்று நிலையில், இந்த ஆண்டின் இறுதியில் பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும்.

மதுரை

மதுரை ரயில் நிலையத்தில் ரூ.347.47 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் கிழக்கு மேற்கு பகுதி ரயில் முனைய கட்டடங்கள், 42 மீட்டர் அகல ரயில்பாதை, மேற்புறப் பகுதி பயணிகள் காத்திருப்பு வளாகம், நடை மேம்பால மேம்பாட்டு பணிகள், பார்சல் போக்குவரத்திற்கு புதிய தனி நடை மேம்பாலம் அமைப்பது, புதிய விசாலமான இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன காப்பகங்கள், மேற்கூறையுடன் கூடிய பாதசாரிகள் நடைபாதை, ரயில் நிலையத்தை பெரியார் பேருந்து நிலையத்துடன் இணைக்கும் சுரங்கப்பாதை பணிகளும் அடங்கும்.

ஏற்கனவே கிழக்கு நுழைவாயிலில் புதிய பல்லடுக்கு இருசக்கர வாகன காப்பகமும், மேற்கு நுழைவாயிலில் புதிய பல்லடுக்கு நான்கு சக்கர வாகன காப்பகமும் பயணிகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. கிழக்கு நுழைவாயிலின் வடக்கு பகுதியில் ஒரு புதிய பல்லடுக்கு நான்கு சக்கர வாகன காப்பகம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணி அடுத்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் நிறைவு பெற்று, பயன்பாட்டிற்கு வரும்.

திண்டுக்கல்

திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலைய திட்டத்தின் கீழ், ரூ.22.71 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் புதிய ரயில் நிலைய கட்டடம், பயணி சீட்டு பதிவு மையங்கள், ரயில் நிலைய கட்டட முகப்பு மேம்பாடு, மேற்கூரை பணிகள் ஆகியவை அடங்கும். மேலும் தோரண நுழைவுவாயில், வெளிவளாக மேம்பாடு, மேற்கூறையுடன் கூடிய நான்கு சக்கர மற்றும் இரண்டு சக்கர வாகன காப்பகங்கள், ரயில் நிலைய கட்டட முகப்பு மேம்பாடு, ஒருங்கிணைந்த விசாரணை மையம் அமைக்கும் பணி ஆகியவை அடங்கும்.

மேலும் பயணிகள் காத்திருப்பு பகுதி மேம்பாடு, மின்தூக்கி வசதியுடன்கூடிய 6 மீட்டர் அகல நடை மேம்பாலப் பணிகள், மேற்கூரை நீட்டிப்புப் பணிகள் ஆகியவையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வசதிகள் அடுத்த ஆண்டு மே மாதம் பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து விடப்படும்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

