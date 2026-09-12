பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு! எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில் சேவை அக்டோபர் வரை நீட்டிப்பு
எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி ரயில்கள் நாகர்கோவில், வள்ளியூர், திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாசலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் ஆகிய வழித்தடத்தில் செல்லும்.
Published : September 12, 2026 at 8:09 AM IST
சென்னை: பண்டிகை காலத்தில் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு சென்னை எழும்பூரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை இயங்கிவரும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் சேவையை தென்னக ரயில்வே அக்டோபர் மாதம் வரை நீட்டித்திருக்கிறது.
சென்னை எழும்பூரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரையிலும், அதேபோல மறுமார்க்கமாக கன்னியாகுமரியிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் வரையிலும் சிறப்பு ரயில் சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூர், சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி, மங்களூரு சென்ட்ரல் - சென்னை எழும்பூர், போத்தனூர் - சென்னை சென்ட்ரல், திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம், திருநெல்வேலி - தாம்பரம் ஆகிய வழித்தடங்களில் இந்த மாதம் இறுதிவரை சிறப்பு ரயில்கள் சேவை இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், வரும் நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் அடுத்தடுத்த பண்டிகைகள் வருவதை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை, அதேபோல் மறுமார்க்கமாக கன்னியாகுமரியிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் வரை செல்கிற (வண்டி எண் 06045 / 06046) சிறப்பு ரயில் சேவையை அக்டோபர் மாதம் வரை நீட்டித்திருப்பதாக தென்னக ரயில்வே தெரிவித்திருக்கிறது.
அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு:-
- சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் இடையே இயங்கி வரும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06045 / 06046) அக்டோபர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
- வண்டி எண் 06045 சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் அக்டோபர் 2, 9, 16, 23 ஆகிய வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் இயக்கப்படும்
- வண்டி எண் 06046 கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் அக்டோபர் 4, 11, 18, 25 ஆகிய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் இயக்கப்படும்.
இந்த ரயில்கள் நாகர்கோவில், வள்ளியூர், திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாசலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் ஆகிய வழித்தடத்தில் செல்லும்.
முன்பதிவு விவரம்
இந்த வழித்தடத்தில் பயணம் மேற்கொள்வோருக்கான முன்பதிவு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி இணையதளத்தில் தொடங்கி இருக்கிறது. அக்டோபர் மாதம் பயணம் செய்ய உள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.
ஏற்கனவே செப்டம்பர் வரை நீட்டிக்கப்பட்ட ரயில் எண் 06045/06046 கொண்ட எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி ரயிலின் முன்பதிவு ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி காலை 8 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில், தற்போது அக்டோபர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் மேற்கூறிய தகவல்களின் அடிப்படையில் தங்களது பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு தென்னக ரயில்வே அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.