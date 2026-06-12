ரயில்வே வார விழா 2026: ஆறு விருதுகளை அள்ளிய சென்னை கோட்டம்
சென்னை கோட்டத்தை சேர்ந்த 4 மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் 9 பணியாளர்கள் உட்பட மொத்தம் 13 இரயில்வே ஊழியர்களுக்கு மதிப்புமிக்க 'விசிஷ்ட் இரயில் சேவா புரஸ்கார் 2026' விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது .
Published : June 12, 2026 at 10:40 PM IST
சென்னை: 71-வது இரயில்வே வார விழாவான ‘விசிஷ்ட் இரயில் சேவா புரஸ்கார் 2026’-ல் தெற்கு இரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம் 6 உயரிய ‘செயல்திறன் கேடயங்களை’ (Efficiency Shields) வென்றுள்ளது .
சென்னையில் உள்ள ஐ.சி.எஃப் (ICF) டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் அரங்கத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. பயணியர் வசதிகள், இரயில்களின் இயக்கம், உள்கட்டமைப்பு பராமரிப்பு, வணிகச் செயல்பாடு மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு உள்ளிட்ட மில்லியன் கணக்கான இரயில் பயணிகளின் அன்றாடப் பயணத்தோடு நேரடியாகத் தொடர்புடைய முக்கியத் துறைகளில் சென்னை கோட்டம் எட்டியுள்ள சாதனைகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னை கோட்டம், வணிகச் செயல்திறன் கேடயம் (Commercial Efficiency Shield), பொறியியல் செயல்திறன் கேடயம் (Engineering Efficiency Shield), மனிதவள திட்டமிடல் செயல்திறன் கேடயம் (Manpower Planning Efficiency Shield), மின் ஆற்றல் சேமிப்புச் செயல்திறன் கேடயம் (Electrical Energy Conservation Shield) மற்றும் பயணியர் வசதி மேம்பாட்டுப் பணிகள் கேடயம் (Passenger Amenity Works Shield) ஆகிய விருதுகளைத் தனித்துக் கைப்பற்றியுள்ளது. இதுதவிர, இரயில் இயக்கச் செயல்திறன் கேடயத்தை (Operating Efficiency Shield) சேலம் மற்றும் மதுரை ரயில்வே கோட்டங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க:தாம்பரம் - வேளச்சேரி பிரதான சாலைக்கு மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் பெயர்: மாநகராட்சியி்ல தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
இரயில் நிலையங்களை நவீனமயமாக்குதல், பயணியர் வசதிகளை மேம்படுத்துதல், இரயில் இயக்கத்தின் செயல்திறனை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் சென்னை கோட்டம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வரும் தீவிர முயற்சிகளுக்குக் கிடைத்துள்ள சிறந்த அங்கீகாரம் இதுவாகும் என்று தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஓராண்டில், நிலையங்களின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல், பயணிகளுக்குச் சிறந்த அனுபவத்தை வழங்குதல், நிலைத்தன்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை ஊக்குவித்தல், அதே வேளையில் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான இரயில் சேவைகளை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றில் சென்னை கோட்டம் முழு கவனம் செலுத்தியுள்ளது.
சென்னை கோட்டத்தின் இந்த வெற்றிக்குக் கூடுதல் பெருமை சேர்க்கும் விதமாக, தெற்கு இரயில்வேயில் மிகச்சிறந்த முறையில் சேவையாற்றியதற்காக சென்னை கோட்டத்தை சேர்ந்த 4 மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் 9 பணியாளர்கள் உட்பட மொத்தம் 13 இரயில்வே ஊழியர்களுக்கு மதிப்புமிக்க 'விசிஷ்ட் இரயில் சேவா புரஸ்கார் 2026' விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது .