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ஆகஸ்ட் மாதம் விரைவு ரயில்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம் - பயணிகள் இதையெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க!

பயணிகளின் வசதியை கற்றுக்கொண்டு அவர்களின் தேவைக்கு ஏற்ப இயக்கப்பட்டு வரும் பல்வேறு சிறப்பு ரயில்களின் சேவை வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 8:47 PM IST

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மதுரை: சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, ஆகஸ்ட் 5 - 20ஆம் தேதி வரை பல விரைவு ரயில்களின் இயக்கத்தில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகளையொட்டி, தெற்கு ரயில்வே ஆகஸ்ட் 5 - 20ஆம் தேதி வரை பல விரைவு ரயில்களின் இயக்கத்தில் தற்காலிக மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளது.

இதனால் சில ரயில்கள் சென்னை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரம் அல்லது மாம்பலம் நிலையங்களில் பயணத்தை நிறைவு செய்யவோ அல்லது அங்கிருந்தே புறப்படவோ உள்ளன.

தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை
தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

தாம்பரம்/மாம்பலத்தில் நிறுத்தப்படும் ரயில்கள் (ஆக.5 - ஆக.9)

  • தஞ்சாவூர் - சென்னை எழும்பூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்-16866) - தாம்பரத்தில் நிறுத்தம்
  • மங்களூரு சென்ட்ரல் - சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்-16160) - தாம்பரத்தில் நிறுத்தம்
  • கொல்லம் - சென்னை எழும்பூர் அனந்தபுரி சூப்பர்பாஸ்ட் (வண்டி எண் - 20636 ) – தாம்பரத்தில் நிறுத்தம்
  • சேலம் - சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 22154) - தாம்பரத்தில் நிறுத்தம்
  • திருச்சிராப்பள்ளி - சென்னை எழும்பூர் ராக்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 12654) மாம்பலத்தில் நிறுத்தம்

தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் ரயில்கள்

  • சென்னை எழும்பூர் - தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் -16865) - ஆக.6 - 20 வரை
  • சென்னை எழும்பூர் - மங்களூரு சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்-16159) - ஆக.6 - 20 வரை
  • சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் அனந்தபுரி சூப்பர்பாஸ்ட் (வண்டி எண்-20635) - ஆக.6 - 20 வரை
  • சென்னை எழும்பூர் – திருச்சிராப்பள்ளி ராக்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்-12653) - ஆக.6 - 20 வரை முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பயணங்கள்; தாம்பரத்தில் இருந்து ஆக. 7–21 அதிகாலை புறப்படும்.

மேலும், அகமதாபாத் - திருச்சிராப்பள்ளி வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் (வண்டி எண்கள் 09419/09420) ஆகஸ்ட் 6, 9, 13 மற்றும் 16 ஆகிய தேதிகளில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும். இதனால் அரக்கோணம், பெரம்பூர், சென்னை எழும்பூர் மற்றும் தாம்பரம் நிலையங்களில் நின்று செல்லாது. அதற்கு பதிலாக திருத்தணி நிலையத்தில் கூடுதல் நிறுத்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, பயணிகள் தங்களது பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு, ரயில்களின் நிகழ்நேர இயக்க நிலையை இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது NTES செயலி மூலம் அறிந்து கொள்ளுமாறு தெற்கு ரயில்வே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை
தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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சிறப்பு ரயில்கள் சேவை நீட்டிப்பு

அதேபோன்று, பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு அவர்களின் தேவைக்கேற்ப இயக்கப்பட்டு வரும் பல்வேறு சிறப்பு ரயில்களின் சேவை வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ரயில்கள் தற்போதைய நேர அட்டவணை மற்றும் நிறுத்தங்களுடன் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை
தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள ரயில்கள் விவரம்

  • வண்டி எண்-06028 பொள்ளாச்சி வழியாக போத்தனூர் - டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில், வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆகஸ்ட் 7 - 30 வரை 12 சேவைகள் இயக்கப்படும்.
  • வண்டி எண்-06027 டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் – போத்தனூர் சிறப்பு ரயிலும் அதே நாட்களில், அதே காலக்கட்டத்தில் 12 சேவைகள் இயக்கப்படும்.
  • வண்டி எண்-06030 திருநெல்வேலி – மேட்டுப்பாளையம் சிறப்பு ரயில், ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் ஆகஸ்ட் 2 - 30 வரை 5 சேவைகள் இயக்கப்படும்.
  • வண்டி எண்-06029 மேட்டுப்பாளையம் – திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில், திங்கட்கிழமைகளில் ஆகஸ்ட் 3 - 31 வரை 5 சேவைகள் இயக்கப்படும்.
  • வண்டி எண்-06166 திருநெல்வேலி – தாம்பரம் சிறப்பு ரயில், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆகஸ்ட் 2 - 30 வரை 5 சேவைகள் இயக்கப்படும்.
  • வண்டி எண்-06165 தாம்பரம் – திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில், திங்கட்கிழமைகளில் ஆகஸ்ட் 3 - 31 வரை 5 சேவைகள் இயக்கப்படும்.
  • வண்டி எண்-06018 தூத்துக்குடி – தாம்பரம் சிறப்பு ரயில், திங்கட்கிழமைகளில் ஆகஸ்ட் 3 - 31 வரை 5 சேவைகள் இயக்கப்படும்.
  • வண்டி எண்-06017 தாம்பரம் – தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ஆகஸ்ட் 4 - செப்டம்பர் 1 வரை 5 சேவைகள் இயக்கப்படும்.

மேலும், இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கும் எனவும் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

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SPECIAL TRAINS SERVICE EXTENT
சிறப்பு ரயில்கள்
தெற்கு ரயில்வே
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