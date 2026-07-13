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ஓணம் பண்டிகை - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு; எந்தெந்த வழித்தடங்களில் இருந்து ரயில்கள் இயக்கம்?

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு எர்ணாகுளம், கொல்லம் போன்ற நகரங்களுக்கான சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு (X/@SalemDRM)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 11:07 AM IST

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சென்னை: ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, பெங்களூரு, மங்களூரு, சென்னை சென்ட்ரல் ஆகிய நகரங்களில் இருந்து கேரளம் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

நடப்பாண்டு ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து 100- க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று இந்திய ரயில்வேத்துறை அறிவித்திருந்தது. அந்த வகையில், எர்ணாகுளம் - பெங்களூரு - எர்ணாகுளம் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் (06147/06148) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதேபோல், டாக்டர்.எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - கொல்லம் - டாக்டர்.எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் (06117/06118) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. திருவனந்தபுரம் வடக்கு - மங்களூரு - திருவனந்தபுரம் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் (06093/06094) இயக்கப்படுகின்றன.

எர்ணாகுளம்- பெங்களூரு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள்

வரும் ஆகஸ்ட் 09, 16, 23, 30, செப்.06 ஆகிய தேதிகளில் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து பெங்களூருவுக்கும், மறுமார்க்கத்தில், ஆகஸ்ட் 10, 17, 24, 31, செப்.07 ஆகிய தேதிகளில் பெங்களூருவில் இருந்து எர்ணாகுளத்திற்கும் சிறப்பு ரயில்கள் (06147/06148) இயக்கப்படுகின்றன.

சிறப்பு ரயில்கள், அலுவா, திரிச்சூர், பாலக்காடு, போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், குப்பம், பங்காருபேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டாக்டர்.எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - கொல்லம் சிறப்பு ரயில்கள்

வரும் ஆகஸ்ட் 13, 15, 20, 22, 27, 29, செப்.03, 05 ஆகிய தேதிகளில் டாக்டர்.எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கொல்லத்திற்கும், மறுமார்க்கத்தில், ஆகஸ்ட் 14, 16, 21, 23, 28, 30, செப்.04, 06 ஆகிய தேதிகளில் கொல்லத்தில் இருந்து டாக்டர்.எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலுக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் (06117/06118) இயக்கப்படுகின்றன. வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

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சிறப்பு ரயில்கள், பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர், பாலக்காடு, திரிச்சூர், அலுவா, எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவனந்தபுரம் வடக்கு - மங்களூரு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள்

வரும் ஆகஸ்ட் 12, 19, 26, செப்.02 ஆகிய தேதிகளில் திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து மங்களூருவுக்கும், மறுமார்க்கத்தில், ஆகஸ்ட் 13, 20, 27, செப்.03 ஆகிய தேதிகளில் மங்களூருவில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வடக்கிற்கும் சிறப்பு ரயில்கள் (06093/06094) இயக்கப்படுகின்றன.

சிறப்பு ரயில்கள், வர்க்கலா, கொல்லம், காயங்குளம், கோட்டயம், எர்ணாகுளம் டவுன் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுத் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு https://www.irctc.co.in/nget/train-search என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் (அல்லது) தெற்கு ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கங்களுக்கு சென்று அறிந்துக் கொள்ளலாம்.

TAGGED:

ஓணம் பண்டிகை
சிறப்பு ரயில்கள்
SOUTHERN RAILWAY
ONAM SPECIAL TRAINS
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