எழும்பூர் - விழுப்புரம் வழியாக செல்கிற ரயில்களின் புறப்படும் நேரம் மாற்றம்: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
சென்னை எழும்பூர், மதுரை வைகை அதிவிரைவு ரயில், இன்று முதல் 5ஆம் தேதி வரை 20 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
Published : September 3, 2026 at 10:05 AM IST
மதுரை: சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் ரயில் வழித்தடத்தில் பொறியியல் பணி காரணமாக சில ரயில்களின் இயக்க நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் ரயில் வழித்தடத்தில் உள்ள பேரணி யார்டில் பொறியியல் பணிகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக Line Block/Power Block மேற்கொள்ளப்படுவதால், குறிப்பிட்ட நாட்களில் சில ரயில்களின் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி கீழ்க்கண்ட ரயில்கள் வழித்தடத்தில் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை தாமதமாக இயக்கப்படும்.
அதன்படி, வண்டி எண் (20665) சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் (Vande bharat) செப்டம்பர் 3, 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் 20 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
வண்டி எண் (12635) சென்னை எழும்பூர் - மதுரை வைகை சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (Vaigai SuperFast) செப்டம்பர் 3, 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் 1 மணி 50 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
வண்டி எண் 06109 தாம்பரம் – திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (Trivandrum Central Special) செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி (இன்று), 1 மணி 35 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
வண்டி எண் 17654 புதுச்சேரி – காச்சிகுடா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், வரும் செப்டம்பர் 4 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் 2 மணி 20 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
வண்டி எண் 16112 புதுச்சேரி – திருப்பதி MEMU எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், வரும் செப்டம்பர் 6-ஆம் தேதி 30 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
வண்டி எண் 06059 தாம்பரம் – போடிநாயக்கனூர் சிறப்பு ரயில், வரும் செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி 1 மணி 30 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக இந்த ரயில்கள் வழித்தடத்தில் தாமதமாக இயக்கப்படுவதால், பயணிகள் தங்களது பயணத் திட்டத்தை அதற்கேற்ப அமைத்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.