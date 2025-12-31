ETV Bharat / state

ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி: வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் அட்டவணை நேரம் மாற்றம்

முன்னதாக ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு வரும் வைகை எக்ஸ்பிரசின் பயண நேரம் 25 நிமிடம் அதிகரிக்கப்பட்டு, புதிய பயண அட்டவணையை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டிருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 31, 2025 at 9:57 PM IST

சென்னை: ஈடிவி பாரத் வெளியிட்ட செய்தியின் எதிரொலியாக, சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மதுரை செல்லும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அதிவிரைவு ரயிலின் நேர அட்டவணையை மாற்றம் செய்து தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு செல்லும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பயண நேரம் 25 நிமிடம் அதிகரிக்கப்பட்டு, புதிய பயண அட்டவணையை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்திருந்தது. இந்த அட்டவணை ரயில் பயணிகள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

தெற்கு ரயில்வேயில் அதிவேக இன்டர்சிட்டி ரயில்களில் ஒன்று தான் வைகை எக்ஸ்பிரஸ். மதுரையிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் காலை 6.40 மணிக்கு வைகை எக்ஸபிரஸ் (12636) புறப்பட்டு, பிற்பகல் 2.10 மணியளவில் சென்னை எழும்பூரைச் சென்றடையும். மறு மார்க்கத்தில் சென்னையிலிருந்து, வைகை எக்ஸ்பிரஸ் (12635) சென்னை எழும்பூர் (MS) ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1:45 (13:45) மணிக்கு புறப்பட்டு, மதுரைக்கு அதே நாளில் இரவு 9:20 (21:20) மணிக்குச் சென்றடைகிறது. இது பொதுவாக 7 மணி நேரம் 35 நிமிடங்கள் ஆகும்.

இந்நிலையில் ஜனவரி 1 முதல் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் சென்னைக் கோட்டத்திலிருந்து புறப்படும் நேரம் மதியம் 1.15 மணியாக மாற்றப்பட்டது. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக, அது மதுரைக்கு வந்தடையும் நேரம் இரவு 9.10 மணியாகும். இதனால் பயண நேரம் 25 நிமிடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய கால அட்டவணையின் மூலம் இயக்க நேரத்தில் 20 நிமிடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கூடுதல் நேரம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 7 மணி 25 நிமிட இயக்க நேரத்தில் இயங்கிய வைகை‌ எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், இப்போது 7 மணி 55 நிமிடங்களில் இயங்குகிறது. கடந்த 2013இல் வைகை ரயிலின் இயக்க நேரம் 7 மணி 50 நிமிடங்களாக இருந்தது. அப்போது ஒரு இன்ஜின் மாற்றம் இருந்தது, திண்டுக்கல்லில் இருந்து கொடை ரோடு வரை அதிகபட்சமாக மணிக்கு 100 கி.மீ வேகத்திலும், கொடை ரோட்டில் இருந்து மதுரை வரை மணிக்கு 90 கி.மீ வேகத்திலும் பெரும்பாலும் ஒற்றைப் பாதையில் இயங்கியது.

ஆனால் இப்போது ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை இரட்டை ரயில் பாதை உருவாக்கப்பட்டும், வழித்தடம் முழுவதும் மின்மயமாக்கப்பட்ட பிறகும் கூட இந்த நேர அதிகரிப்பை செய்தது ரயில் பயணிகள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

அதுமட்டுமின்றி மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தானுக்கு இரவு 7.59 மணி அளவில் வந்து, அங்கிருந்து 8 மணி அளவில் புறப்படும் வகையில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டது. சோழவந்தானில் இருந்து அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் 21 கிமீ தூரமுள்ள மதுரை சந்திப்பை வந்தடைய முடியும் என்ற நிலையில், இரவு 9.10க்கு தான் மதுரை சந்திப்பிற்கு வருவது போன்று புதிய அட்டவணையில் நேரம் இடம் பெற்றிருந்தது. இந்தியாவிலேயே மிக முக்கியமான ரயில் போக்குவரத்து வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுக்கு இதனை மோசமான கால அட்டவணையாக கருதுகிறோம் ரயில் பயணிகள் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.

மேலும் அவர்கள், தெற்கு ரயில்வே தற்போதைய புதிய கால அட்டவணையை மறுபரிசீலனை செய்து, மதுரை வருகையை இரவு 8.20 மணியாக மாற்ற வேண்டும்.‌ ரயில் கட்டண உயர்வுக்குப் பிறகு பயண நேரத்தை 20 நிமிடங்கள் அதிகரிப்பது விரும்பத்தக்கது அல்ல. வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் வேகத்தை அதிகரித்தால் நேரம் குறைய வேண்டும். ஆனால் அதற்கு மாறாக உள்ளது எனவும் வலியுறுத்தி இருந்தனர்.

இந்த நேரமாற்றத்தை மாற்ற வலியுறுத்தி ரயில் ஆர்வலர் அருண்பாண்டியன் கூறுகையில், ”இதுகுறித்து அகில பாரதிய கிரஹாக் பஞ்சாயத்தின் (ஏபிஜிபி) சார்பாக மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் கோட்ட ரயில் இயக்க மேலாளர் சுரேஷ் ரெட்டி, சென்னை அலுவலகத்தில் துணை முதன்மை ரயில் இயக்க மேலாளர் பரிமல் குமார், முதன்மை ரயில் பயணிகள் பயண மேலாளர் சி சுப்பிரமணியன் ஆகியோரை சந்தித்து நாங்கள் விளக்கினோம்.

அகில பாரதிய கிரஹாக் பஞ்சாயத்தின் தமிழக ஆலோசகர் அருண்பாண்டியன்
அகில பாரதிய கிரஹாக் பஞ்சாயத்தின் தமிழக ஆலோசகர் அருண்பாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் பயணிகளுக்கு ஏற்படும் அசௌகரியங்கள் குறித்து எடுத்து கூறியபோது ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் மிக கவனத்துடன் கேட்டறிந்தார். இறுதியாக சென்னையில் இருந்து புறப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இரவு 8.30-8.45 மணிக்குள் மதுரை சந்திப்பை அடைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதை முழுவதுமாக உணர்ந்த நிலையில், தொடர்புள்ள அதிகாரிகளை அழைத்து அதற்குரிய அட்டவணையை தயாரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன் அடிப்படையில் தற்போது இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

தற்போது மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள அட்டவணையின் அடிப்படையில் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு புறப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் இரவு 8.35 மணிக்கு மதுரை வந்து சேரும் வகையில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை ரயில் பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றுள்ளனர்.‌ இதன் மூலம் பழைய படியே வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பயண நேரம் 7 மணி 20 நிமிடங்களாக தெற்கு ரயில்வே உறுதி செய்துள்ளது.

