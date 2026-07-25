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தாம்பரம் - தென்காசி இடையே சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக ஜூலை 30 முதல் ஆகஸ்ட் 16 வரை சிறப்பு அதிவிரைவு ரயிலை இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 11:24 AM IST

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மதுரை: தென்மாவட்ட ரயில் பயணிகளின் வசதிக்காகவும், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் தாம்பரம் - தென்காசி இடையே சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில்களை இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

தென் மாவட்டங்களில் உள்ள பெரும்பாலானவர்கள் படிப்பு மற்றும் வேலையின் காரணமாக தனியாகவோ அல்லது குடும்பத்துடனோ சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் குடியேறுகின்றனர்.

இவ்வாறு சென்னையை சுற்றுயுள்ள மாவட்டங்களில் குடியேறியவர்கள், பல்வேறு காரணங்களுக்காக தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்கிறார்கள். சென்னையில் இருந்து தென்காசிக்கு செல்ல கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ், பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய 3 ரயில்கள் மட்டுமே தினசரி இயக்கப்படுகிறது.

மேலும், சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் இயக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களில் மக்கள் கூட்டம் எப்போதும் அதிகரித்தே காணப்படுகிறது.

இதனால், தென்மாவட்ட ரயில் பயணிகளின் வசதிக்காகவும், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் தாம்பரம் - தென்காசி இடையே சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில்களை இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அந்த வகையில், ஜூலை 30 முதல் ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி வரை வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் தாம்பரம் - தென்காசி இடையே சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாம்பரம் - தென்காசி சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில்

அதன்படி, வண்டி எண் 06135 தாம்பரம்-தென்காசி அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் ஜூலை 30 மற்றும் ஆகஸ்ட் 1, 6, 8, 13, 15 ஆகிய தேதிகளில் அதாவது வியாழன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அதிகாலை 5 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு தென்காசி சென்றடையும். இந்த மார்க்கத்தில் மொத்தமாக 6 சேவைகள் இந்த சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.

அதேபோல், மறுமார்க்கத்தில் வண்டி எண் 06136 தென்காசி - தாம்பரம் அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில், ஜூலை 31 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2, 7, 9, 14, 16 ஆகிய தேதிகளில் வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அதிகாலை 5 மணிக்கு தென்காசியில் இருந்து புறப்பட்டு, பிற்பகல் 3:15 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும். இந்த மார்க்கத்திலும் மொத்தம் 6 சேவைகள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

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மேலும், இந்த சிறப்பு ரயில் தாம்பரத்தில் இருந்து தொடங்கி செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ராஜபாளையம் மற்றும் சங்கரன்கோவில் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ரயில்களை பயன்படுத்தும் பயணிகளின் வசதிக்காக இந்த அதிவிரைவு சிறப்பு ரயிலில் 2 குளிர் சாதன வசதி கொண்ட மூன்றடுக்கு பெட்டிகள், ஒரு குளிரூட்டப்பட்ட இருக்கை வசதி பெட்டி, 14 இருக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள், 4 பொதுப் பிரிவு இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வசதியுடன் கூடிய 2 இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தற்போது தொடங்கியுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. பண்டிகை காலங்கள் மற்றும் வார இறுதி நாட்களில் தென் மாவட்டங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகள் இந்த சிறப்பு ரயில் சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SOUTHERN RAILWAY ANNOUNCEMENT
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