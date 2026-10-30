ராமேஸ்வரம் செல்லும் இரண்டு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் நவீன எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் அறிமுகம்: இத்தனை சிறப்பம்சங்களா?
பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பயண வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 10:26 PM IST
மதுரை: தாம்பரம் – ராமேஸ்வரம் விரைவு ரயில், ராமேஸ்வரம் – திருவனந்தபுரம் அமிர்தா விரைவு ரயில்களில் வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் நவீன எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் (LHB Coaches) அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதுடன், சுகமான பயணத்தை உறுதி செய்யும் வகையில், இந்த எல்.எச்.பி. ரயில் பெட்டிகளை அறிமுகப்படுத்த தெற்கு ரயில்வே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
அதன்படி, ரயில் எண் 16751/16752 தாம்பரம் – ராமேஸ்வரம் – தாம்பரம் விரைவு ரயிலில் எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன. தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும் ரயிலில் 2026 டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி முதலாகவும், ராமேஸ்வரத்திலிருந்து புறப்படும் ரயிலில் 2027 ஜனவரி 3-ஆம் தேதி முதலாகவும் இந்த புதிய பெட்டிகள் பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளன.
இதேபோல், ரயில் எண் 16344/16343 ராமேஸ்வரம் – திருவனந்தபுரம் – ராமேஸ்வரம் அமிர்தா விரைவு ரயிலிலும் எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. ராமேஸ்வரத்திலிருந்து புறப்படும் ரயிலில் 2027 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதலாகவும், திருவனந்தபுரம் மத்தியிலிருந்து புறப்படும் ரயிலில் பிப்ரவரி 2-ஆம் தேதி முதலாகவும் இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வருகிறது.
எல்.எச்.பி. பெட்டிகளாக மாற்றப்பட்ட பின்னர், மேற்கண்ட இரண்டு ரயில்களிலும் மொத்தம் 22 பெட்டிகள் இடம்பெறும். அதன்படி,முதல் வகுப்பு ஏசி பெட்டி – 1, இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டி – 1, மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிகள் – 4, படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் – 10, பொதுப்பெட்டிகள் – 4, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வசதியுடன் கூடிய இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டி – 1, சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன் – 1 என மொத்தம் 22 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.
ராஜ்ய ராணி விரைவு ரயிலிலும்
இதற்கிடையே, ரயில் எண் 16349/16350 திருவனந்தபுரம் வடக்கு – நிலம்பூர் ரோடு – திருவனந்தபுரம் வடக்கு ராஜ்ய ராணி விரைவு ரயிலிலும் எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
அதன்படி, திருவனந்தபுரம் வடக்கிலிருந்து புறப்படும் ரயிலில் 2026 டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி முதலாகவும், நிலம்பூர் ரோட்டிலிருந்து புறப்படும் ரயிலில் 2027 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதலாகவும் இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வருகிறது.
இந்த ரயிலில் இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டி 1, மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிகள் 3, படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் 6, பொதுப்பெட்டிகள் 4, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வசதியுடன் கூடிய ஒரு பெட்டி , ஒரு சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன் என மொத்தம் 15 பெட்டிகள் இடம்பெறும்.
பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பயண வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே தலைமை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி எஸ்.என். நாராயண் வெளியிட்டுள்ளார்.
அது என்ன எல்எச்பி பெட்டிகள்?
ஜெர்மனியை சேர்ந்த 'லிங்கே ஹாஃப்மன் புஸ்ச்' என்ற நிறுவனம் உருவாக்கிய காரணத்தால், அதே பெயர் பெட்டிகளுக்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்த பெட்டிகள் பெரிதும் உதவுகின்றன.
இவை 'ஆன்டி டெலஸ்கோபிக்' (விபத்தின் போது ஒன்றின் மீது ஒன்று ஏறாத பெட்டிகள்) கட்டமைப்பை கொண்டவை. ரயில் விபத்திற்கு உள்ளானால் பெரிய அளவில் சேதங்கள் ஏற்படாமல் தடுத்து விடும். ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் 72 இருக்கைகள் இடம்பெற்றிருக்கும்.
துருப்பிடிக்காத எஃகு (Stainless Steel) மற்றும் அலுமினியத்தால் இந்த பெட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஏர் சஸ்பென்ஷன் இருப்பதால் அதிர்வுகள் குறைவாக இருக்கும். வெளிப்புற சத்தமும் மிகவும் உள்ளே மிகக் குறைவாகவே கேட்கும்.