அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் ரூ.97 கோடியில் மேம்பாட்டு பணிகள் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
சீரமைக்கப்பட்ட வழித்தட அமைப்புகளால், இப்பகுதியைக் கடந்து செல்லும் ரயில்களின் பயண நேரம் சுமார் 7 நிமிடங்கள் வரை மிச்சமாகும்
Published : May 27, 2026 at 9:29 AM IST
சென்னை: அரக்கோணம் ரயில்வே சந்திப்பில் ரூ.97.73 கோடி மதிப்பில் பெரிய அளவிலான ரயில் பாதை மற்றும் நடைமேடை மேம்பாட்டுப் பணிகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ரயில்வே உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்துவதற்குமான ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம் அரக்கோணம் ரயில் நிலைய யார்டில் (Arakkonam Station Yard) ரூ.97.73 கோடி மதிப்பீட்டில் விரிவான நவீனமயமாக்கல் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த திட்டம், அரக்கோணத்தை அதிவேகமான, பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான செயல்பாட்டு மையமாக மாற்றியமைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அரக்கோணம் சந்திப்பானது சென்னையை நாட்டின் வடக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்குப் பகுதிகளுடன் இணைக்கும் ஒரு முக்கிய நுழைவாயிலாகத் திகழ்கிறது. அதோடு, நாட்டின் மிகவும் பரபரப்பான புறநகர் ரயில் நிலையங்களில் (Suburban Network) ஒன்றாகவும் இது விளங்குகிறது. இதன் வளர்ந்து வரும் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, சென்னை கோட்டம் இந்த மாபெரும் திட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் மிக முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் புறநகர் ரயில் சேவைகளுக்கான ரயில் பாதைகள் தனித்தனியாக பிரிக்கப்படுவதாகும் (Segregation of tracks). தற்போது, இவ்விரு சேவைகளும் ஒரே ரயில்பாதை வழித்தடத்தின் சில பகுதிகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதால், செயல்பாடுகளில் தேக்கநிலை (Bottlenecks) ஏற்படுகிறது. தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வரும் புதிய மற்றும் தனித்துவமான வழித்தடங்கள், ரயில்கள் ஒரே நேரத்தில் இணையாக இயங்குவதற்கு (Simultaneous movement) வழிவகுக்கும். இது ரயில்களின் சரியான நேரப் பராமரிப்பை (Punctuality) கணிசமாக மேம்படுத்துவதோடு, பயணிகள் காத்திருக்கும் நேரத்தையும் குறைக்கும்.
இந்த நவீனமயமாக்கல் பணிகள், திருவாலங்காடு பகுதியில் ரயில் செயல்பாடுகளை எளிமையாக்குவதன் மூலம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களுக்கு விரைவான இணைப்பை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சீரமைக்கப்பட்ட வழித்தட அமைப்புகளால், இப்பகுதியைக் கடந்து செல்லும் ரயில்களின் பயண நேரம் சுமார் 7 நிமிடங்கள் வரை மிச்சமாகும். இது ரயில்கள் தங்களின் கால அட்டவணையைத் துல்லியமாகப் பின்பற்றவும், பயணிகளின் சொகுசான பயணத்திற்கும் பெரிதும் பங்களிக்கும்.
இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அரக்கோணம் சந்திப்பில் பயணிகளுக்கான வசதிகளும் பெருமளவில் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது 18 பெட்டிகளை மட்டுமே கையாளும் திறன் கொண்ட சிறிய நடைமேடைகளாக இருக்கும் நடைமேடை எண்கள் 3, 4 மற்றும் 5 ஆகியவை 24 பெட்டிகள் கொண்ட முழு நீள ரயில்களைக் (Full-length 24-coach trains) கையாளும் வகையில் நீட்டிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மேம்பாடு, ரயில்களை இயக்குவதில் கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குவதோடு, தூரப் பயண ரயில்களில் பயணிகள் ஏறுவதற்கும் மற்றும் இறங்குவதற்கும் பெரும் வசதியாக அமையும். மேலும், ரயில்களின் வேகம் மற்றும் செயல்பாட்டுத் திறனை அதிகரிப்பதிலும் இத்திட்டம் தனிக்கவனம் செலுத்துகிறது.
அரக்கோணம் யார்டின் சென்னை முனையில் உள்ள பழைய ரயில் பாதை அமைப்புகள் (Non-standard layouts) அகற்றப்படுவதன் மூலம், அங்குள்ள வேகக் கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டு, முதன்மை வழித்தட ரயில்கள் (Main-line trains) தங்களின் முழு பிரிவு வேகத்தில் (Sectional speeds) சீராக இயங்க வழிவகுக்கும். டர்ன்-அவுட்களில் (Turnouts) சரக்கு ரயில்களின் இயக்கமும் மேம்படுத்தப்பட்டு, அவற்றின் அனுமதிக்கப்பட்ட வேகம் மணிக்கு 10 கி.மீ என்பதில் இருந்து 30 கி.மீ ஆக உயர்த்தப்படுகிறது.
ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டுத் திறனை மேலும் வலுப்படுத்த, ஜோலார்பேட்டை மற்றும் ரேணிகுண்டா ஆகிய திசைகளில் ரயில்களை ஒரே நேரத்தில் இயக்குவதற்கும் மற்றும் வரவேற்பதற்குமான (Simultaneous reception and dispatch) அதிநவீன யார்டு அமைப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த திட்டம் முழுமையாக நிறைவடையும் போது, சென்னை - அரக்கோணம் - ஜோலார்பேட்டை, சென்னை - அரக்கோணம் - ரேணிகுண்டா, மற்றும் சென்னை - அரக்கோணம் - செங்கல்பட்டு - சென்னை கடற்கரை ஆகிய வழித்தடங்களில் தினசரி பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் நீண்டகாலப் பலன்களை அளிப்பதோடு, எதிர்காலப் புறநகர் மற்றும் தூரப் பயண ரயில் சேவைகளின் வளர்ச்சிக்கும் பக்கபலமாக இருக்கும்.
இதன் காரணமாக, அரக்கோணம் யார்டில் நடைபெற்று வரும் இந்த உள்கட்டமைப்பு நவீனமயமாக்கல் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், சென்னை - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் சில புறநகர் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகளில் பகுதி ரத்து, நேர மாற்றம் அல்லது இயக்கக் கட்டுப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
எனவே, பயணிகள் தங்களது பயணத்தை அதற்கேற்ப திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ரயில்களின் பாதுகாப்பு, சரியான நேரப் பராமரிப்பு, செயல்பாட்டுத் திறன் மற்றும் பயணிகளின் நீண்டகால வசதியை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படும் இந்த அத்யாவசிய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகளை விரைந்து முடிப்பதற்கு, ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.