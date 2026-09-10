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5,068 கி.மீ அகலப்பாதையும் 100% மின் மயம் - சாதனை சிகரத்தில் தெற்கு இரயில்வே!

இதன் மூலம் ரயில்களின் இயக்கத்தை விரைவுபடுத்துவதுடன், புதைபடிவ எரிபொருட்களைச் சார்ந்திருப்பதையும் குறைக்க முடியும்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (X/@GMSRailway)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 5:56 PM IST

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மதுரை: தெற்கு ரயில்வேயின் கீழ் உள்ள 5,068 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள அகலப்பாதைகள் (Broad Gauge) முழுவதும் 100% மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

இறுதியாக, பட்டுக்கோட்டை - காரைக்குடி இடையேயான 71 கி.மீ. ரயில் பாதை மின்மயமாக்கல் பணிகள் நிறைவு பெற்றதைத் தொடர்ந்து இந்த வரலாற்று சாதனை எட்டப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'புதிதாக மின்மயமாக்கப்பட்ட பட்டுக்கோட்டை–காரைக்குடி ரயில் பாதையில் தெற்கு ரயில்வேயின் முதன்மை தலைமை மின் பொறியாளர் கணேஷ், கடந்த செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி சட்டப்பூர்வ ஆய்வை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டார். இந்த 71 கி.மீ. இறுதிப் பகுதி, தெற்கு ரயில்வேயின் முழுமையான அகலப்பாதை மின்மயமாக்கல் திட்டத்தை நிறைவு செய்வதில் முக்கிய இணைப்பாக அமைந்துள்ளது.

தடையின்றி மின்சார ரயில் இயக்கம்

தெற்கு ரயில்வேயின் 5,068 கி.மீ. அகலப்பாதை முழுவதும் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், இனி மண்டலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இழுவை மாற்றம் (Traction Change) இன்றி தடையற்ற மின்சார ரயில் இயக்கத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.

மேலும், இதன் மூலம் மின்சார ரயில் இன்ஜின்களின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்தவும், ரயில் சேவைகளின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், ரயில்களின் இயக்கத்தை விரைவுபடுத்துவதுடன், புதைபடிவ எரிபொருட்களைச் சார்ந்திருப்பதையும் குறைக்க முடியும். இதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த, தூய்மையான மற்றும் நிலையான ரயில் போக்குவரத்தை நோக்கிய தெற்கு ரயில்வேயின் முயற்சிக்கு இந்த சாதனை மேலும் வலுசேர்க்கிறது.

மின்மயமாக்கலின் நீண்ட பயணம்

தெற்கு ரயில்வேயில் மின்சார ரயில் இயக்கத்தின் பயணம் நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டது. 1931ஆம் ஆண்டு மே 11 ஆம் தேதி, மும்பைக்கு அடுத்ததாக இந்தியாவின் இரண்டாவது பெருநகரமாக சென்னையில் மின்சார ரயில் இயக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, 1968-ஆம் ஆண்டு சென்னை கடற்கரை-தாம்பரம் இடையே 25 கிலோவோல்ட் (AC) மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டது.

இது தெற்கு ரயில்வேயின் மின்மயமாக்கல் பயணத்தில் மற்றொரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்தது. தற்போது 5,068 கி.மீ. அகலப்பாதை வலையமைப்பும் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் தெற்கு ரயில்வேயின் நவீனமயமாக்கல் நடவடிக்கையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 100% முழுமையான மின்மயமாக்கலால், எதிர்காலத்தில் ரயில்களின் இயக்கத் திறன், ஆற்றல் செயல்திறன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை மேம்படும்' என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

தெற்கு இரயில்வே மின்மயாக்கல்
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