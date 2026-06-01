திருவனந்தபுரம் - போத்தனூர் இடையே சிறப்பு ரயில்கள்: கோடை விடுமுறை முடிந்து திரும்புவோருக்காக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

திருவனந்தபுரம், போத்தனூர் ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று (ஜூன் 1) தொடங்கும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது

Published : June 1, 2026 at 8:13 AM IST

மதுரை: கோடைக்கால விடுமுறை முடிந்து ஊர்களுக்கு திரும்பும் பொதுமக்களின் வசதிக்காகவும், ரயில்களில் கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காகவும் திருவனந்தபுரம் வடக்கு - போத்தனூர் - திருவனந்தபுரம் மத்தி (06079 / 06080) இடையே விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

பொதுவாக சாதாரண நாட்களிலேயே ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது சிரமம். அதிலும் பண்டிகை மற்றும் விடுமுறை நாட்கள் என்றால் ரயில் நிலையத்துக்குள்ளேயே செல்லமுடியாத வகையில் கூட்டம் அலைமோதும். இந்த நிலைமையை சமாளிக்க, ரயில்வேயானது சிறப்பு ரயில்களை இயக்குகின்றன.

தற்போது கோடை விடுமுறை முடிந்து அனைவரும் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பி வருகின்றனர். அதனால் தமிழகத்திற்குள் செல்லும் ரயில்களிலும், வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களிலும் டிக்கெட் கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனை சமாளிக்கும் பொருட்டு, தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது.

திருவனந்தபுரம் வடக்கு - போத்தனூர் விரைவு ரயில் (06079) திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஜூன் 3ஆம் மற்றும் ஜூன் 10ஆம் தேதிகளில் (புதன் கிழமை) பிற்பகல் 1 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் (வியாழக்கிழமை) அதிகாலை 6.45 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும். மறு மார்க்கமாக போத்தனூர் - திருவனந்தபுரம் மத்தி விரைவு ரயில் போத்தனூரில் இருந்து ஜூன் 4ஆம் மற்றும் ஜூன் 11ஆம் தேதிகளில் (வியாழக்கிழமை) மாலை 5 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 7.15 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் மத்திய ரயில் நிலையம் சென்றடையும்.

இந்த ரயில்களில் குளிர்சாதன இரண்டடுக்குப் பெட்டிகள் 2, குளிர்சாதன மூன்றடுக்குப் பெட்டிகள் 5, தூங்கும் வசதி கொண்ட இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் 6, இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகள் 4, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டி 1, சரக்கு வாகன பெட்டி 1 என மொத்தம் 19 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.

இந்த இரண்டு ரயில்கள், இரு மார்க்கத்திலும் வர்கலா, கொல்லம், கொட்டாரக்கரா, புனலூர், செங்கோட்டை, தென்காசி, கடையநல்லூர், சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், திருவில்லிபுத்தூர், சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை, கொடைரோடு, திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம், பழனி, உடுமலைப்பேட்டை, பொள்ளாச்சி ஆகிய ரயில் நிலையங்கள் நின்று செல்லும். மேற்கண்ட ரயில்களுக்கான முன்பதிவு ஜூன் 1ஆம் தேதி (இன்று) காலை எட்டு மணி முதல் துவங்கும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

