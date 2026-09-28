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வேகமாக வறண்டும் வரும் தென்னிந்தியா - 52 ஆண்டுகால ஆய்வில் திடுக்கிடும் தகவல்

"தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மாநிலங்கள் வறட்சியை எதிர்கொள்ளும் திறனை மேம்படுத்த உடனடியாக முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்" என்று பூவுலகின் நண்பர்கள் சுந்தர்ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வறண்டு காணப்படும் ஏரி - கோப்புப்படம்
தமிழ்நாட்டில் வறண்டு காணப்படும் ஏரி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 8:01 AM IST

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-By. எஸ்.சிவக்குமார்

கடந்த 52 ஆண்டுகளில், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மாநிலங்களில் மிக வேகமாக வறண்டு வருவது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

உலகளாவிய காலநிலை மாற்றம் என்பது, மனிதர்களின் நடவடிக்கைகளால், புவியின் வெப்பநிலை, மழைப்பொழிவு மற்றும் பொதுவான வானிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றமாகும். நிலக்கரி, பெட்ரோல் போன்ற புதைபடிவ எரிபொருள்களை எரிப்பது மற்றும் காடுகளை அழித்து பசுமை பரப்பளவை குறைப்பது ஆகியவற்றால் வளிமண்டலத்தில் பசுமைக்குடில் வாயுக்களின் அளவு அதிகரித்து புவி வெப்பமடைகிறது. இதன் விளைவாக, கடல் மட்டம் உயர்வதுடன், வெப்ப அலைகள், கடும் வறட்சி, திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு போன்ற தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன.

ஆசிய கண்டம், குறிப்பாக தெற்காசியப் பகுதி, காலநிலை மாற்றங்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பகுதியாக உருவெடுத்துள்ளது. உலகளவில் வானிலை தொடர்பான பேரிடர்களால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை ஆசியாவிலேயே நிகழ்கின்றன. இந்தியாவில் வெப்ப அலைகளின் அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரத்தன்மை அதிகரிப்பு, இமயமலைப் பனிப்பாறைகள் விரைவாக உருகுவது, சீரற்ற பருவமழை ஆகியவை பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளன.

காலநிலை மாற்றத்தின் சராசரிப் போக்குகளை விட, தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளே மனித வாழ்க்கை மற்றும் பொருளாதாரத்தில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. இதைக் துல்லியமாகக் கணக்கிடவும், கண்காணிக்கவும் ‘இந்தியக் காலநிலை தீவிரக் குறியீடு’ (India Climate Extremes Index - IndCEI) எனும் புதிய முறை பின்பற்றப்படுகிறது.

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இந்தியாவின் மற்ற அனைத்துப் பகுதிகளையும் விட தென்னிந்தியா மிக வேகமாக வறண்டு வருகிறது என்றும், நாட்டிலேயே மிகக் கடுமையான வறட்சி மண்டலங்களில் ஒன்றாகத் தமிழ்நாடு மாறியுள்ளது என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) மற்றும் நடுத்தர வானிலை முன்னறிவிப்புக்கான தேசிய மையம் (NCMRWF) ஆகிய அமைப்புகள் எச்சரித்துள்ளன.

NCMRWF அமைப்பு இந்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு முக்கியமான வானிலை மற்றும் காலநிலை ஆராய்ச்சி அமைப்பாகும். இந்த அமைப்பு, இந்தியாவில் நிகழும் வானிலை முன்னறிவிப்பு, பருவமழை கணிப்பு மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மையில் முக்கியமான பங்கினை வகித்து பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. இதன் அடிப்படையில் தற்போது இந்த அமைப்பு முக்கியமான ஆய்வை மேற்கொண்டு பல்வேறு தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த அமைப்பைச் சார்ந்த அறிவியலாளர்கள் இணைந்து 1971 முதல் 2022 வரையிலான 52 ஆண்டுகால வானிலை தரவுகளை ஆய்வு செய்தனர். இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் வறட்சி வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆய்வுகளின்படி, தென்னிந்தியாவில் நாட்டின் பிற பகுதிகளைவிட வறட்சி அதிவேகமாக அதிகரித்து வருவதாகவும், 2000-க்குப் பிந்தைய பல ஆண்டுகளில் இப்பகுதியின் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான நிலப்பரப்பு வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய கிழக்குக் கடற்கரை மாநிலங்கள் மிகக் கடுமையான வறட்சி மண்டலங்களாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், 1980-களுடன் ஒப்பிடுகையில் 2011–2021 காலகட்டத்தில் இம்மாநிலங்களில் வறட்சிக்கு உள்ளான பரப்பளவு 20% முதல் 30% வரை அதிகரித்துள்ளதாகவும் அறியப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் நீர்த்தேவை ஏற்கெனவே முக்கியமான அரசியல் மற்றும் விவசாயப் பிரச்சினையாக உள்ள சூழலில், இந்த ஆய்வு முடிவு மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுவதாகவும், "கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் நாங்கள் அளவிட்ட எந்தவொரு அபாயத்தையும் விட தென்னிந்தியாவில் வறட்சி மிகக் கடுமையாகத் தீவிரமடைந்துள்ளது" என்று NCMRWF அமைப்பின் முதன்மை ஆய்வாளர் தோட்டா மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல், "நாட்டில் மிகத் தெளிவான வறட்சி அறிகுறி தென்னிந்தியாவில்தான் காணப்படுகிறது. இதில் தமிழ்நாடு உள்ளது" என்று NCMRWF அமைப்பின் இணை ஆசிரியர் டாக்டர் எம். ராஜீவன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

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இதுகுறித்து, 'பூவுலகின் நண்பர்கள்' இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுந்தர்ராஜன் கூறுகையில், "பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக வானிலை, சுற்றுச்சூழல், நீர்வளம் உள்ளிட்டவற்றில் நம் மாநிலம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட வருகிறது. தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மாநிலங்கள் வறட்சியை எதிர்கொள்ளும் திறனை மேம்படுத்த உடனடியாக முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

விவசாயம், நீர் மேலாண்மை, சுகாதாரம், உள்கட்டமைப்பு ஆகிய துறைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளை நுணுக்கமாகக் கண்காணித்து ஆண்டுதோறும் அதற்கேற்ப திட்டமிட வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசு, பருவநிலை மாற்றத்திற்கு முன்னுரிமை தந்து அதற்கேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.

தென்னிந்தியா அதிவேகமாக வறண்டு வரும் சூழலில், தமிழ்நாடு உடனடியாக விழித்துக் கொண்டு அதற்கேற்ப நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.

TAGGED:

52 YEAR CLIMATE STUDY INDIA
தென்னிந்தியா
தமிழ்நாடு
INDIA CLIMATE EXTREMES INDEX
SOUTHERN INDIA DRYING FASTEST

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