வரலாற்று அறிஞர் கே.ராஜய்யனுக்கு தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவை விருது
தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவையின் விருது, வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள இளம் ஆய்வாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது என்று பேராசிரியர் சேதுராமன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 10:12 PM IST
மதுரை: வரலாற்று அறிஞர் பேராசிரியர் கே.ராஜய்யனுக்கு மதுரையில் உள்ள தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவை சார்பில் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் ஆற்றிய வாழ்நாள் பங்களிப்புக்காக, 2026ஆம் ஆண்டுக்கான கஸ்தூரி மிஸ்ரா நினைவு SIHC சிறப்பு மேன்மை விருது அவருக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
97 வயதை கடந்த மூத்த வரலாற்று அறிஞர் கே.ராஜய்யன், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்று துறை தலைவராகவும் பணியாற்றியவர். வரலாற்றுத் துறையில் அவர் ஆற்றிய சிறப்புமிக்க பங்களிப்புகள், அவரது ஆழ்ந்த வரலாற்று அறிவு, ஆய்வுத் திறன், வரலாற்று ஆய்வுகளின் வளர்ச்சிக்கு அவர் வழங்கிய நீண்டகாலப் பங்களிப்புகள் ஆகியவற்றை அங்கீகரிக்கும் வகையில் மதுரையில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்வில் அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. விருதுடன் பாராட்டுச் சான்றிதழும் ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டன.
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பங்களிப்புக்குக் கிடைத்த அங்கீகாரம்
வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களைப் பதிவு செய்வதோடு முடிந்துவிடுவதில்லை. வரலாற்றுச் சம்பவங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள சமூக, அரசியல், பொருளாதார மற்றும் பண்பாட்டுக் காரணிகளை ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து, அவற்றின் தாக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வதும் வரலாற்று ஆய்வின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
அந்த வகையில், வரலாற்றுத் துறையில் பேராசிரியர் கே.ராஜய்யன் ஆற்றிய பணிகளையும், வரலாற்று ஆய்வுகளின் வளர்ச்சிக்காக அவர் மேற்கொண்ட அறிவார்ந்த முயற்சிகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு வரலாற்று அறிஞரின் ஆய்வுகள், அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்திற்கான அறிவுப் பங்களிப்பாக மட்டுமின்றி, எதிர்காலத் தலைமுறையினர் கடந்த காலத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான முக்கிய ஆதாரமாகவும் அமைகின்றன. அந்த அடிப்படையில், பேராசிரியர் கே.ராஜய்யனுக்குக் கிடைத்துள்ள இந்த அங்கீகாரம், வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் அவரது கல்விப் பணியின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
இதுகுறித்து மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்றுத் துறை முன்னாள் தலைவரும் பேராசிரியருமான முனைவர் சேதுராமன் கூறுகையில், "வரலாற்று ஆய்வுகளை ஊக்குவிப்பதிலும், கடந்த கால வரலாற்றை ஆதாரபூர்வமாகப் புரிந்துகொள்வதற்கான அறிவார்ந்த முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதிலும் தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவை முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது.
வரலாற்றுத் துறையில் நீண்டகாலமாகப் பணியாற்றி, ஆய்வுகள் மற்றும் கல்விப் பங்களிப்புகள் மூலம் துறையின் வளர்ச்சிக்கு உதவிய அறிஞர்களை அங்கீகரிப்பது, வரலாற்று ஆய்வுகளின் தொடர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துவதற்கான முக்கிய நடவடிக்கையாகும்.
அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ள கஸ்தூரி மிஸ்ரா நினைவு SIHC சிறப்பு மேன்மை விருது, மூத்த வரலாற்று அறிஞர்களின் அறிவுப் பங்களிப்புகளைக் கௌரவிப்பதுடன், வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள இளம் ஆய்வாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
எதிர்கால ஆய்வாளர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் அங்கீகாரம்
தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவையின் செயலாளர் சிவதாசன் கூறுகையில், "வரலாற்று ஆய்வுகளில் ஈடுபடுவோர் ஆவணங்கள், கல்வெட்டுகள், பழங்காலப் பதிவுகள் மற்றும் பிற வரலாற்று ஆதாரங்களை முறையாக ஆராய்ந்து, கிடைக்கும் தகவல்களை விமர்சனப்பூர்வமாக மதிப்பீடு செய்வது அவசியமாகும். இத்தகைய ஆய்வுப் பணிகளுக்கு ஆழ்ந்த அறிவு, பொறுமை, தொடர்ச்சியான உழைப்பு மற்றும் ஆய்வுநெறிகளின் மீதான அர்ப்பணிப்பு தேவைப்படுகிறது.
மூத்த வரலாற்று அறிஞர்களின் ஆய்வுப் பணிகளையும் அனுபவங்களையும் அங்கீகரிப்பதன் மூலம், வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் புதிய தலைமுறையினர் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன.
அந்த வகையில், பேராசிரியர் கே.ராஜய்யனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த விருது, அவரது கல்விப் பணிக்குக் கிடைத்துள்ள கௌரவமாக மட்டுமல்லாமல், வரலாற்று ஆய்வுகளின் முக்கியத்துவத்தை மீண்டும் எடுத்துரைக்கும் நிகழ்வாகவும் அமைந்துள்ளது.
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வரலாற்றுத் துறையில் சிறப்பான பங்களிப்புகளை வழங்கிய அறிஞர்களைக் கௌரவிப்பது, அவர்களின் பணிகளை அடுத்த தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கும், ஆய்வுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் உதவுகிறது.
பேராசிரியர் கே.ராஜய்யனுக்கு வழங்கப்பட்ட கஸ்தூரி மிஸ்ரா நினைவு SIHC சிறப்பு மேன்மை விருது, வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் அவரது நீண்டகாலப் பங்களிப்புகளுக்கான மதிப்புமிக்க அங்கீகாரமாகக் கருதப்படுகிறது. அவரது ஆய்வுப் பணிகளும் அறிவார்ந்த பங்களிப்புகளும் எதிர்கால ஆய்வாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பையும் இந்த அங்கீகாரம் ஏற்படுத்தியுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.