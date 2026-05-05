மே 7இல் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்க விஜய் திட்டம்

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள அமைச்சர்களின் அறைகள் காலி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

தவெக தலைவர் விஜய்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 5, 2026 at 6:11 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், மே 7ஆம் தேதி பதவியேற்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் வரலாற்று நிகழ்வாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டில் இருபெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு பிறகு தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இருப்பினும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 இடங்களை பெறாததால் தொங்கு சட்டப்பேரவை உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் சென்னை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அலுவலகத்தில் கட்சியின் தலைவர் விஜய், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற 108 வேட்பாளர்களை நேரில் அழைத்து அவர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

முன்னதாக ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டு, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 2 வாரங்கள் அவகாசமும் கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்களுடன் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். மேலும் தமிழ்நாடு ஆளுநரை நாளை சந்திக்ககவும் விஜய் நேரம் கேட்டுள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால்தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்பதால் பிற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைப்பதற்கான முயற்சியை தவெக மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் சட்டமன்ற குழு தலைவராக விஜய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஆலோசனை கூட்டம் குறித்து ஆலந்தூர் தவெக வெற்றி வேட்பாளர் ஹரீஷ், தஞ்சாவூர் வெற்றி வேட்பாளர் விஜய் சரவணன், மதுரை மத்தியில் வெற்றி பெற்ற மதார் பதூர்தீன், திருச்செங்கோடு வெற்றி வேட்பாளர் அருண் ராஜ் ஆகியோர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர்.

அப்போது, "சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி ஏற்றபின் ஊழல் இல்லாத நேர்மையான அரசியல் பணியை செய்ய வேண்டும் என விஜய் அறிவுறுத்தி உள்ளார். கடமை தவறி செயல்படுபவர்களின் பதவி எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி உடனடியாக பறிக்கப்படும் எனவும் விஜய் அறிவுறுத்தி உள்ளார். திமுகவின் அராஜக ஆட்சிக்கு தவெக முடிவு கட்டிவிட்டது. இனிவரும் காலங்களில், நேர்மையான, பாதுகாப்பான தமிழகத்தை தளபதி விஜயின் தலைமையில் உருவாக்குவோம்" என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

தவெகவின் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் அனைவரும் ஆட்சி அமைக்கும் வரை சென்னையை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம் என விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் நாளை மறுநாள் (மே 7) தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்க இருப்பதாகவும், சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பதவி ஏற்பு விழாவை நடத்த முடிவு செய்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

காலி செய்யப்படும் அமைச்சர்களின் அறைகள் (ETV Bharat Tamilnadu)

சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோல்வி அடைந்ததை அடுத்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அவருடைய ராஜினாமா கடிதத்தை தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.

தயாராகும் தலைமைச் செயலகம்

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள அமைச்சர்களின் அறைகள் காலி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அமைச்சர்களின் பெயர்ப் பலகை, அலமாரிகள், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி, திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் ஆகியோரின் புகைப்படங்கள் அகற்றப்பட்டு, வாகனங்களில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன. தவெக அரசின் புதிய அமைச்சரவை பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில் அறைகளை சுத்தம் செய்து வர்ணம் பூசும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

