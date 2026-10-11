குழந்தைகள் தினம்: பள்ளி மாணவர்களுக்கு ரூ.9.27 கோடியில் கேக் வழங்க திட்டம்?
மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட், கிளாசிக் வெனிலா, ரிச் சாக்லேட் மற்றும் பட்டர் அல்லது மில்க் என நான்கு வகைகளில் கேக்குகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
Published : October 11, 2026 at 10:04 AM IST
சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த நாள், ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி குழந்தைகள் தினமாக (Children's Day) கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு ரூ. 9.27 கோடி மதிப்பில் கேக் வழங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த நாளான நவம்பர் 14 ஆம் தேதி குழந்தைகள் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. குழந்தைகள் மீது மிகுந்த அன்பும், பாசமும் கொண்டிருந்த நேருவை, குழந்தைகள் அன்புடன் 'நேரு மாமா' என்று அழைத்தனர். அவரது பிறந்த நாளை நினைவுகூரும் வகையில், இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் இத்தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
குழந்தைகளின் உரிமைகள், கல்வி, நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே குழந்தைகள் தினத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
பல்வேறு பள்ளிகளில் மாணவ, மாணவிகள் குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடுவதற்காக நேரு போன்று உடை அணிந்து வருவர். அதுமட்டுமின்றி குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, பள்ளிகளில் பேச்சுப் போட்டி, பாட்டுப் போட்டி, நடனம் போன்ற பல்வேறு விதமான போட்டிகள் நடைபெறுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ரூ. 9.27 கோடி மதிப்பில் கேக் வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்காக மொத்தம் 61,84,566 ஸ்பாஞ்ச் கேக் துண்டுகள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு கேக்-கும் 45 கிராம் எடை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி குழந்தைகள் தினத்தன்று வழங்கப்பட உள்ள கேக்குகளுக்கு, விநியோகத்தின் போது குறைந்தபட்சம் 30 நாட்கள் காலாவதி காலம் எஞ்சியிருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட், கிளாசிக் வெனிலா, ரிச் சாக்லேட் மற்றும் பட்டர் அல்லது மில்க் என நான்கு வகைகளில் கேக்குகள் வழங்கப்பட உள்ளன. அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கு கேக்குகள் வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.