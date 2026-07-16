திருவான்மியூர் - உத்தண்டி உயர்மட்ட மேம்பாலச் சாலை திட்டம் ரத்து?
இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர்களின் செயல்பாடு, நிர்வாக ஒழுக்கம், வெளிப்படைத் தன்மை மற்றும் ஊழல் தடுப்பு தொடர்பாக முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 16, 2026 at 4:45 PM IST
சென்னை: கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் (இசிஆர்) திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை உயர்மட்ட மேம்பாலச் சாலை அமைக்கும் திட்டத்தை ரத்து செய்ய தமிழக அமைச்சரவையில் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொழில் தொடங்க உள்ள நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடர்பான முன்மொழிவுகளுக்கு அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின்போது அறிவிக்கப்பட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளுக்கு இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, அதுகுறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழக அரசின் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், பட்ஜெட்டில் இடம்பெற உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் குறித்தும் இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அத்துடன் இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முக்கிய அம்சமாக, கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் (இசிஆர்) திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை உயர்மட்ட மேம்பாலச் சாலை அமைக்கும் திட்டத்தை ரத்து செய்ய அமைச்சரவையில் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஏற்கனவே, கரூரில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் பேசும்போது கூட, சென்னையில் உயர்மட்ட மேம்பாலங்கள் அமைப்பதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
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13.3 கிலோமீட்டர் தொலைவிலான திருவான்மியூர் - உத்தண்டி உயர்மட்ட மேம்பாலச் சாலை திட்டத்திற்கு கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டது. ரூ.2,100 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில், தனியார் நிறுவனத்திடம் இந்த ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருப்பதாக தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின்னர் தெரிவித்தது. இதையடுத்து, வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை ஆய்வு செய்ய அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், இசிஆர் சாலையில் திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை அமைக்கப்பட இருந்த உயர்மட்ட மேம்பாலச் சாலை திட்டத்தை ரத்து செய்ய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.