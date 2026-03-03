மகளிர் தினத்தன்று தவெக தேர்தல் அறிக்கை? வெளியான முக்கிய தகவல்
தவெக அறிக்கையில் மீனவர்கள், விவாசயம், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள், அரசு ஊழியர்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களையும் ஈர்க்கும் வகையிலான வாக்குறுதிகள் இடம் பெறும் எனவும் கூறப்படுகிறது.
Published : March 3, 2026 at 6:33 PM IST
சென்னை: விரைவில் வெளியாக உள்ள தவெக தேர்தல் அறிக்கையில், மகளிர் விரும்பும் வகையில் பல்வேறு அதிரடி அறிவிப்புகள் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. மாநில அரசியல் களத்தை பொறுத்தவரை திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இந்நிலையில், தேர்தலை முன்னிட்டு மக்கள் அனைவராலும் எதிர்பார்க்கப்படுவது அந்தந்த கட்சிகளின் தேர்தல் அறிக்கைகள் தான்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வப்போது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டு வருகிறார். ஒரு புறம் திமுக கனிமொழி எம்.பி. தலைமையில் உயர்நிலைக் குழு அமைத்து தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிக்கும் பணியை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில் முதல் முறையாக தேர்தலை சந்திக்க உள்ள தவெகவும் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இதற்காக தவெக தலைவர் விஜய் 12 பேர் கொண்ட குழுவை அறிவித்திருந்தார். இந்த குழுவில் கே.ஜி.அருண்ராஜ், ஜேசிடி.பிரபாகர், ஏ.ராஜ்மோகன், டிஎஸ்கே மயூரி, ஏ. சம்பத்குமார், எம்.அருள் பிரகாசம், ஆர். பரணி பாலாஜி, ஜே. முகமது பர்வேஸ், டி.கே. பிரபு, கிறிஸ்டி பிருத்வி, தேன்மொழி பிரசன்னா, எம். சத்யகுமார் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்த குழுவினர் தமிழகம் முழுவதும் சென்று பொதுமக்கள், சிறு-குறு தொழில் அமைப்புகள், தொழிலாளர் அமைப்புகள், விவசாய சங்கங்கள், மகளிர் அமைப்புகள், கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து அவர்களின் கருத்துகளையும், தரவுகளையும் பெற்று வந்தது.
மேலும் தேர்தல் அறிக்கைக்கு, பொதுமக்கள் தங்களின் கருத்துகளை தெரிவிக்கும் வகையில், தேர்தல் அறிக்கைக்கான இணையதளம் ஒன்றையும் தவெக வெளியிட்டது. இந்த இணையளத்தில் பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துகளை பதிவிடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், மகளிர் தினத்தன்று தவெக தேர்தல் அறிக்கை வெளியாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, மார்ச் 8 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள தவெக தேர்தல் அறிக்கையில், மகளிர் விரும்பும் வகையில் பல்வேறு அதிரடி அறிவிப்புகள் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
தவிர, தவெக அறிக்கையில் மீனவர்கள், விவாசயம், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள், அரசு ஊழியர்கள் என மக்களை ஈர்க்கும் வகையிலான வாக்குறுதிகள் இடம் பெறும் எனவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், அனைத்து துறைகளிலும் யாரும் விடுப்படாத வண்ணம் தேர்தல் அறிக்கையை தவெக தயார் செய்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.