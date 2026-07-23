’ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு டிக்கெட் விலை 700 ரூபாய் - தஞ்சாவூரில் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
பொதுவாக, எந்தவொரு படத்திற்கும் திரையரங்குகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என உத்தரவு இருக்கும் போது, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் படத்திற்கே கூடுதல் கட்டணம் கேட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
Published : July 23, 2026 at 1:14 PM IST
தஞ்சாவூர்: தனியார் திரையரங்கில் 'ஜனநாயகன்' படத்தின் டிக்கெட் ரூ. 700-க்கு விற்கப்பட்டதாக வெளியான தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு திரைக்கு வருவதாக இருந்தது. ஆனால் தணிக்கை பிரச்சனை காரணமாக அப்போது படம் வெளியாகவில்லை. இந்நிலையில், தணிக்கை வாரியம் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் படத்திற்கு 'A' சான்றிதழ் வழங்கியது.
இதைத் தொடர்ந்து, இன்று ஜூலை 23ஆம் தேதி ஜனநாயகன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் 1000-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளிலும், உலகளவில் சுமார் 7 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட திரையரங்குகளிலும் இப்படம் வெளியாகியுள்ளது. விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், ரசிகர்களிடையே மிகுந்த ஆர்வம் காணப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகும் திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்ட பேனர்களும், கட் அவுட்டுகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தஞ்சாவூரில் மட்டும் 4 திரையரங்குகளில் இந்த திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், ஜனநாயகன் படத்திற்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு தமிழ்நாட்டில் கடந்த 19ஆம் தேதி தொடங்கியது.
அதன் பின்னர் ரசிகர்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட்டை முன் பதிவு செய்தனர்.
டிக்கெட் விலை 700 ரூபாயா?
இந்நிலையில், தஞ்சாவூரில் உள்ள ஒரு தனியார் திரையரங்கில் ஜனநாயகன் படத்திற்கு டிக்கெட் கட்டணம் 200 ரூபாய்க்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்டது. அப்போது படம் பார்க்க ஆவலில் இருந்த ரசிகர்கள் உடனடியாக முன்பதிவு செய்தனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து, அந்த தனியார் திரையரங்கில் இருந்து முன்பதிவு செய்த ரசிகர்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ் அப் தகவல் வந்துள்ளது. அதில், தாங்கள் ஜனநாயகன் படம் பார்க்க டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து இருந்த நிலையில், தற்போது டிக்கெட் கட்டணம் ரூபாய் 700 எனவும், மீதி தொகையை கியூ ஆர் கோடு மூலம் செலுத்துமாறு கூறப்பட்டிருந்தது.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ரசிகர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தங்களுக்கு வந்த குறுந்தகவலுடன், சம்பந்தப்பட்ட தியேட்டருக்கு சென்று அங்கு இருந்தவர்களிடம் முறையிட்டனர்.
பொதுவாக, எந்த திரைப்படத்திற்கும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என அனைத்து திரையரங்குகளுக்கும் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அப்படியிருக்கையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த திரைப்படத்திற்கே முன்பதிவின் போது ஒரு கட்டணம் நிர்ணயித்து வசூல் செய்து விட்டு, தற்போது கூடுதலாக கட்டணம் கேட்ட சம்பவம் அனைவரையும் அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ரசிகர்களும், பொதுமக்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.